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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين توضح استعدادات استقبال شهر رمضان.. فيديو

السلع الغذائية
السلع الغذائية

كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، عن تفاصيل استعداد الوزارة لتوفير السلع الغذائية تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان، مضيفًا أنه تم التواصل مع المنتجين والمصدرين للاتفاق على ما يحتاجه المواطنين خلال هذه الفترة.

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أنه يتم التركيز على بعض السلع الغذائية كالزيوت، والسمن، وغيرها من السلع الأساسية للمواطنين، مضيفًا أن القيادة المصرية ضخت 37 مليار جنيه لزيادة المخزون الاستراتيجي في ظل أزمة فيروس كورونا.

أوضح أنه تم الاتفاق على توافر 1350 مجمع غذائي على مستوى الجمهورية، بمعارض "أهلا رمضان" بتخفيضات كبيرة للمواطنين؛ لكي يتمكنوا من شراء مستلزمات رمضان، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بزيادة الفروع والتي وصلت لأكثر من 300 فرع على مستوى الجمهورية.

أشار إلى أن معرض "أهلا رمضان" سيتم توافره في جميع المحافظات تيسيرًا على المواطنين، موضحًا أن هناك تخفيضات على السلع الغذائية المهمة للمواطنين.

المخزون الاستراتيجي التجارة الداخلية وزارة التموين فيروس كورونا شهر رمضان تخفيضات على السلع

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