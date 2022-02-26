باحث سياسي:الكل بدأ يحمل السلاح للدفاع عن أوكرانيا ضد الغزو الروسي |فيديو

أكد يحيى خربوطي كاتب وباحث سياسي في كييف، أن الجيش الروسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفاجآ بما قدمه الشعب الأوكراني في الحرب، مشيرا إلى أن الجيش الروسي كان يضع أمام أعينه فقط إمكانات الجيش الأوكراني.

وأضاف الكاتب والباحث السياسي في كييف، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن الجيش الروسي لم يكن يتوقع أن يتحد الشعب مع الجيش في الدفاع عن المدينة، موضحا أن الكل بدأ يحمل السلاح للدفاع عن أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

وأشار الكاتب والباحث السياسي في كييف، إلى أن الجميع بدأ يتسابق في تقديم المساعدات سواء ماديا أو التواجد في الجيش للدفاع عن أوكرانيا، مبينا أن هذا كان بمثابة مفاجأة للجيش الروسي كذلك للرئيس بوتين.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أصدرت أوامر للقوات بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا بعد ما وصفته برفض كييف التفاوض.

كان الكرملين قد أعلن استئناف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد فشل جهود الهدنة، واتهم الكرملين كييف بأنها أحبطت إمكانية هدنة عندما رفضت المفاوضات.