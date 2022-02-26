سفير مصر بالسعودية: بدء آلية تشاور سياسي بيننا ودول مجلس التعاون الخليجي|فيديو

قال السفير أحمد فاروق سفير مصر في المملكة العربية السعودية، إنه تم بدء آلية تشاور سياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي وتم وضع أسس هذا التشاور السياسي .

وأضاف أحمد فاروق في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد "، :" تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية المصرية ومجلس التعاون الخليجي لوضع هذا التشاور في إطار مؤسسي ".

وتابع احمد فاروق :" يكون هناك مشاورات سياسية دورية إضافة إلى طرح لأي فرص استثمارية او اقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي ".

وأكمل احمد فاروق :" مذكرة التفاهم وضعت الية للتشاور بشكل دوري وهذا يعكس مدى الترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر ".

ولفت احمد فاروق :" المصلحة مشتركة بين مصر ودول التعاون الخليجي وهناك تنسيق وتشاور سياسي دوري بيننا ".

