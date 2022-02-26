فوزي البنزرتي ينتقد أداء الزمالك أمام الوداد: الفريق يعاني هجوميا

تحدث فوزي البنزرتي مدرب الوداد السابق على فوز الفريق المغربيه على الزمالك اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أفريقيا.

قال البنزرتي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك فريق كبير وتراجعه غريب وعجيب بعد الهدف المبكر الذي سجله، ولا يوجد تفكير على المستوى الهجومي في أداء الزمالك، الفريق لا يعلم كيفية الخروج بالكرة بالشكل الأمثل"

وأضاف: "أداء الزمالك ساهم في حصول الوداد على ثقة بأنفسهم، ولاعبو الوداد متميزون في الخروج بالكرة"

وتابع: "الهدف الثاني للوداد يثبت أن الزمالك لا يوجد تعليمات له بالضغط على المنافس والضغط له قواعده وأساليبه، ولم يكن الزمالك في أفضل أحواله بالنسبة للضغط على المنافس أمام الوداد"



واختتم حديثه قائلا: "الوداد نفذ ضغطه بشكل أمثل على لاعبي الزمالك، وهذا ساهم في تحقيق الفوز"