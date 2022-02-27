السياحة الإلكترونية : عمرة شهر رجب تصل إلى 75 ألف جنيه |فيديو

قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرف شركات السياحة، إن رحلات العمرة بدأت، وأن أول الأفواج انتقلت فى الأيام الماضية.

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة" تقديم الإعلامي أيمن كمال، أن الأسعار هذا العام مرتفعة عن السنوات الماضية، وذلك بسب فيروس كورونا، والإجراءات التى تتم على المعتمرين.



وأشار إلى أن رسوم العمرة أصبحت عالية، والعمرة هذا العالم تبدأ من 30 ألفا وحتى 60 ألف جنيه.

كما قد كشف باسل السيسي، عضو غرفة الشركات السياحية ورئيس لجنة السياحة الدينية الأسبق، عن أسعار رحلات عمرة شهر رجب وسبب زيادتها خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن رحلات العمرة لشهر رجب 1443 هجرية تبدأ من 40 وحتى 75 ألف جنيه، وهذه الأسعار غير نهائية.

وأضاف أن سبب زيادة الأسعار يرجع إلى وجود شروط جديدة تم إضافتها من قبل الجانب السعودي، أدت إلى ارتفاع التكلفة، مشيرًا إلى أن سعر تكاليف العمرة يشمل إجراء مسحة كورونا مرتين، الأولى عند الوصول للمملكة السعودية والثانية عند المغادرة وبعد إنهاء مناسك العمرة، والتكاليف العالية للعمرة تشمل تأمين صحي للمعتمر حال تعرضه لأي أزمة.

وأشار عضو غرفة الشركات السياحية ورئيس لجنة السياحة الدينية الأسبق، إلى أنه في الأعوام السابقة كان المرافق أو المشرف مخصص لنحو 50 معتمرًا، لكن في عمرة رجب ألزمت وزارة السياحة المصرية بتخصيص مرافق لكل 15 معتمرًا تقريبًا".