لميس الحديدي توجه رسالة لأولياء أمور الطلاب المصريين في أوكرانيا |فيديو

وجهت الإعلامية لميس الحديدي الشكر لسفارات مصر في كييف وبولندا ورومانيا على جهودهم في إعادة وتمرير أبناء الجالية المصرية بعد أزمة الحرب بين أوكرانيا وروسيا قائلة : "أشكر كل سفاراتنا في كييف وبولندا ورومانيا، على مجهودهم مع المصريين في أوكرانيا".

تابعت عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على شاشة on قائلة : "أقول لكل الذين أرسلوا لنا أننا سنوصل كل أرقامكم وأسمائكم لغرفة العمليات ونتمنى السلامة للجميع."



ووجهت الحديدي رسالة لأولياء أمور الطلاب قائلة : " مصر لم تترك أبناءها في ووهان ولا أفغانستان، وأذكركم بذلك لأن مصر مش بتسيب ولادها.. والناس بتقولي لو ابنك هناك مش هتبعتيله طيارة وأنا بقولهم إن المجال الجوي مغلق وإن شاء الله يعودوا بالسلامة."