أخبار الفن| وفاة جالا فهمي .. رسالة شريهان للرئيس السيسي بعد قرار علاج سمير صبري

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

ماذا أكتب في سمير صبري .. شريهان : شكرا فخامة الرئيس السيسي

وجهت الفنانة الكبيرة شريهان رسالة شكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ما أصدر قرارا بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، إثر تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وفاء عامر تنعى جالا فهمي: كانت فنانة طيبة ولديها كرامة

نعت النجمة وفاء عامر، الفنانة جالا فهمي، التي غيبها الموت اليوم السبت، بشكل مفاجيء إثر تعرضها لأزمة قلبية عن عمر يناهز 59 عاما.

بتكسف .. شيري عادل تكشف سبب ابتعادها عن السوشيال ميديا .. فيديو

كشفت النجمة شيري عادل خلال ندوتها في موقع صدى البلد عن النجاح الوهمي لبعض الأعمال ودور السوشيال ميديا في نجاحها .

سبب وفاة جالا فهمي.. ضيق تنفس واضطراب في الوعي أدى إلى أزمة قلبية

تساءل العديد من رواد السوشيال ميديا عن سبب وفاة الفنانة جالا فهمي في مستشفى السلام مساء اليوم السبت .

وعلم صدى البلد ان وفاة جالا فهمي جاءت بسبب نتيجة إصابتها باضطراب في الوعي و ضيق في التنفس وهبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى توقف عضلة القلب ثم الوفاة.

وفاة الفنانة جالا فهمي

توفيت الفنانة جالا فهمي، منذ قليل عن ٥٩ عامًا، حيث أعلن شقيقها خبر الوفاة من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك.

بينما تواصل “صدى البلد” مع نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، الذي أكد بدوره خبر الوفاة بعد التواصل تليفونيًا مع شقيق جالا فهمي.