بقيادة مبابي.. باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على سانت إيتيان بالدوري الفرنسيين

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا هاما على حساب نظيره سانت إيتيان بثلاثة اهداف في الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي، على ملعب " بارك دي برانس ".

تقدم فريق سانت إيتيان بالهدف الأول عن طريق اللاعب دينيس بوانجا فى الدقيقة 16 من زمن المباراة.

ولكن نجح النجم كيليان مبابي فى تسجيل هدف التعادل لباريس سان جيرمان فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

وفى الشوط الثانى نجح الفريق الباريسي فى تسجيل هدفين عن طريق نجمه كيليان مبابي والبرتغالى دانيلو بيريرا فى الدقيقتين 47 و 52 من زمن اللقاء.



ورفع باريس سان جيرمان رصيده الى 62 نقطة في صدارة الترتيب العام، في حين تجمد رصيد سانت إيتيان عند النقطة 22 في المركز السادس عشر.

