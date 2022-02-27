هل سيتم منع الزواج حالة ظهور شيء بالفحص الطبي الشامل.. برلماني يوضح

علق النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، على المقترح الذى تقدم به لمجلس النواب بعمل فحص طبي شامل، قبل الزواج، وقال إن المقصود من ذلك هو تأهيل المقبلين على الزواج نفسيًا، واجتماعيًا، وصحيًا، على تكوين أسرة ويكون هناك زواج نفع للمجتمع.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "الخلاصة" تقديم الإعلامي أيمن كمال، أن نسبة الطلاق فى مصر خلال السنوات الماضية مرتفعة، مؤكدًا أنه :" لو فى عام 2021، 950 ألف حالة زواج، فهناك 230 ألف حالة طلاق، وهذا رقم يصل لأكثر من 25%.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشكلات الطلاق المبالغ فيه في المجتمع المصري الآن دفعتهم لتقديم مشروع قانون الفحص الطبي الشامل، قائلا: "عايزين نتدخل ونؤهل الناس للزواج خاصة وان الكشف الطبي المعمول به حاليا غير مفعل ودوره ليس قويا" .

وأوضح أن مشروع قانون الفحص الطبي الشامل الذي طرحه يحتوى على مواد تلزم جهات إتمام الزواج بشهادة ووثيقة مضبوطة، وتلزم المأذون بعدم عقد القران إلا بعد الفحص الطبي الشامل، وكشف أن المتهرب من هذا الكشف هو المتضرر الأول و بعد ذلك المجتمع.



ورد على أن هذا الكشف يكون بـ 500 جنيه، وقال إن أقل التحاليل الآن تكون بهذا المبلغ، و لا نريد تحميل الدولة أعباء مالية واقتصادية لتحمل تكلفة هذه الأمور.



وكشف أن هذا المقترح اذا تم الموافقة عليه، سينتج عنها مميزات كثيرة، وأكد أن مشروع القانون لا يمنع الزواج أذا كانت هناك مشكلة، ولكن يكون بعد التوقع على إقرار بالموافقة بهذا الأمر، سواء كانت المشكلة فى الزوج أو الزوجة.



