مدرب الوداد : الجمهور كلمة السر في فوز الوداد على الزمالك

أكد وليد الركراكي، المدير الفني لفريق الوداد الرياضي، أن فريقه لم يكن ليفوز على الزمالك، لولا حضور الجماهير لمباراة الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة: "كان من المستحيل أن نفوز في لقاء اليوم لو لم يكن الجمهور حاضرا في المدرجات وشاهدتم الفريق يوم الأربعاء الماضي وأمام الزمالك ، وكيف تغير جميع اللاعبين، من حيث الركض والفعالية".

وتابع : "دائما أقول أن الكرة هي الجمهور، وفريق كالوداد ولاعبون بهذا المستوى دائما يحتاجون للجماهير وأطلب من البعض أن يكفوا عن الانتقاد وراء "الميكروفونات" لأنهم يتحدثون كثيرا ولا يفهمون في الكرة، ففي حضور الجماهير شاهدنا فريقا آخر".

واختتم الركراكي حديثه: "حتى إذا كنت مورينيو، وبدون الجمهور لم أكن لأفوز أمام الزمالك".

ونجح فريق الوداد الرياضي، في تحقيق فوز مهم على حساب الزمالك المصري بثلاثة مقابل هدف لواحد، في المباراة التي جمعت الفريق مساء أمس السبت، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.