قارئ يستغيث بـ«صدى البلد» لعبور الحدود الأوكرانية أمام الطلبة المصريين لبولندا

أرسل القارئ محمود أبوالسعود عبدالوهاب أبوالعلي مقطع فيديو لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد يستغيث بوزارة الخارجية للتفاوض مع دولة أوكرانيا للسماح لهم بعبور الحدود لدولة بولندا.

وقال في مقطع الفيديو: نحن الآن نقف على الحدود في انتظار عبر الحدود منذ أكثر من ٣٠ ساعة ولا نستطيع تحمل البرد والجوع أكثر من ذلك، موضحا أن معهم عدد كبير من الطالبات المصريات وغير المصريات.

وطالب المسئولين بالتدخل الفوري لفتح الحدود و عودتهم إلى مصر للتواصل

+380 68 225 6559.

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