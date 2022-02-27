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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بـ«صدى البلد» لعبور الحدود الأوكرانية أمام الطلبة المصريين لبولندا

صدى البلد

أرسل القارئ محمود أبوالسعود عبدالوهاب أبوالعلي مقطع فيديو لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد يستغيث بوزارة الخارجية للتفاوض مع دولة أوكرانيا للسماح لهم بعبور الحدود لدولة بولندا.
وقال في مقطع الفيديو: نحن الآن نقف على الحدود في انتظار عبر الحدود منذ أكثر من ٣٠ ساعة ولا نستطيع تحمل البرد والجوع أكثر من ذلك، موضحا أن معهم عدد كبير من الطالبات المصريات وغير المصريات.

وطالب المسئولين بالتدخل الفوري لفتح الحدود و عودتهم إلى مصر للتواصل  
+380 68 225 6559.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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