أم تستغيث لعلاج ابنها من مرض نادر يحتاج إلى زراعة جهاز هضمي له

ارسلت القارئة زهرة تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدي البلد لعلاج ابنها من مرض نادر يحتاج إلى العلاج خارج مصر.

وقالت زهرة في استغاثتها ابني مصطفى 17 عام يعاني من مرض نادر اسمه CIPO في مرحله متاخره جدا هذا المرض تسبب له في شلل كامل في الجهاز الهضمي وزنه وصل ل 17 كيلو محروم من أبسط حقوقه إنه ياكل أو يشرب.

وإضافة الحل الوحيد أن يتم إجراء عملية زراعة جهاز هضمي كامل و هي عملية نادرة بتتعمل بس في أمريكا لكن بفضل الله نسبة نجاحها فوق ال 90% بس السرعه اهم حاجه.

مصطفى محتاج زراعة 4 أعضاء و حاليا حالته حرجة جدا و محتاج يعمل العملية في أسرع وقت النهارده قبل بكره لانه عايش بدون تغذيه لان عنده حساسيه من التغذيه الوريديه و كده كل ثانيه بتعدي بيكون فيه خطر علي حياته و دي اخر فرصه لإنقاذه للتواصل ٠١٠٩٠٠١٨٩٢٥.

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