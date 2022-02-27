العميد خالد عكاشة : يكشف تطورات الحرب الروسية الاوكرانية

قال العميد خالد عكاشة الخبير العسكري، أن اليوم كان فارق لدي الجميع ومفاوضات الواسطه بين الجانبين الروسي والاوكراني وتعثرت بسبب عدم التوافق في الشروط .



واضاف العميد خالد عكاشة، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة cbc ، تقديم الإعلامي عمرو خليل ،ان هناك تغير على مستوى العمليات وخاصة إقليم الدونباس وروسيا لم تقدر ان تضم أراضي جديدة ولم تحقق انتصار جزئي وهو الإقليم المجاور لروسيا.

وأضاف أن ذهاب روسيا للعاصمه كييف ادي الي تشويش العمليات العسكرية وصعب المهمة للقوات الروسية، وتم تزويد الجانب الاوكراني بعدد من الاسحله .



وتابع أن مساندة ألمانيا لاوكرانيا بالاسحلة وخاصة انها اكثر الدول لها مصالح مع روسيا، يشير ان الجيش الاوكراني قادر على الصمود .



