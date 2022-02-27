أوكرانيا توجه الشكر لـ الولايات المتحدة وأووربا .. تفاصيل

أعربت أوكرانيا، اليوم الأحد، عن ترحيبا بحزمة العقوبات المالية الأمريكية الأوروبية الأخيرة على روسيا.

وحسب "رويترز"، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال في تغريدة على تويتر في وقت مبكر من يوم الأحد، إن أوكرانيا ممتنة للجولة الأخيرة من العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا.

وجاء بالتغريدة:"شكرا لأصدقائنا ... للالتزام بإزالة العديد من البنوك الروسية من سويفت وشلل أصول البنك المركزي الروسي".

أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد، اتفاق الولايات المتحدة وأوروبا على طرد بنوك روسية بعينها من شبكة "سويفت" الدولية التي تربط آلاف المؤسسات المالية في العالم.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه يؤيد الاتفاق على طرد "بنوك روسية مختارة ' من شبكة سويفت ذات الإجراءات الأمنية العالية التى تربط الآف المؤسسات المالية فى جميع أنحاء العالم".

وأضاف البيت الأبيض أن القرار جاء بتنسيق الولايات المتحدة مع المفوضية الاوروبية وفرنسا والمانيا وايطاليا والمملكة المتحدة وكندا.

وتعهدت الولايات المتحدة على بذل جهود"لضمان أن تكون هذه الحرب فشلا استراتيجيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل جماعى".

وأضاف:" سنقيد قدرة البنك المركزي الروسي على دعم الروبل، البنك المركزي الروسي يمتلك 630 مليار دولار من الذهب واحتياطيات النقد الأجنبي التي يمكن بيعها لدعم الروبل، وهدف العقوبات هو جعل من المستحيل استبدال هذه العملة بالروبل عن طريق منع المعاملات مع البنوك الغربية".