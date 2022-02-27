تامر عبدالحميد للاعبي الزمالك : راجعوا حساباتكم

قال تامر عبدالحميد، لاعب الزمالك السابق، إن الفارس الأبيض ساعد الوداد المغربي، على حسم المباراة لصالحه، والتي جمعت بينهما مساء السبت.



وأضاف تامر عبدالحميد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»،إن الزمالك خارج تركيزه في الأيام الماضية بسبب كثرة الحديث عن مستقبل كارتيرون وهل سيرحل أم لا، وهو ما تسبب في سرحان اللاعبين في أوقات كثيرة من المباراة.

كما أفاد إن لاعبي الزمالك يجب أن يراجعوا حساباتهم من جديد، خاصة وأن نتائج الفريق متراجعة بشدة في الفترة الأخيرة.

وتعجب تامر عبدالحميد، من تراجع الزمالك بعد نجاحه في تسجيل هدف مبكر، مؤكدا إن الزمالك كان بمقدوره السيطرة على مجريات اللقاء، وتسيير المباراة وفقا لرغبته.