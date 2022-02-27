الروبل سينهار خلال أيام..أوروبا وأمريكا يعلنون الحرب على البنك المركزي الروسي

تعهدت الولايات المتحدة وأوروبا بمنع البنك المركزي الروسي من الوصول لأرصدته، متوقعين أن من شأن ذلك إحداث انهيارا للعملة الروسية "الروبل".

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن مسؤول في البيت الأبيض قوله:" نخطط لفرض إجراءات تضمن عدم قدرة البنك المركزي الروسي من استخدام الاحتياطيات لتقويض العقوبات المفروضة على موسكو". "لن نسمح باستخدام احتياطات البنك المركزي الروسي لدعم الروبل".

وقال البيت الأبيض إنه يتوقع انهيار العملية الروسية "الروبل" عد فقدان دعم البنك المركزي الروسي بسبب العقوبات المفروضة عليه.

وأوضح:"البنك المركزي الروسي يمتلك 630 مليار دولار من الذهب واحتياطيات النقد الأجنبي التي يمكن بيعها لدعم الروبل، وهدف العقوبات هو جعل من المستحيل استبدال هذه العملة بالروبل عن طريق منع المعاملات مع البنوك الغربية".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين:"سنوقف بوتين ونجمد أرصدة البنك المركزي الروسي، وسنجعل روسيا تدفع ثمنا باهظا بالتنسيق مع زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا".

وأضافت:"سنعمل على حظر الأثرياء الروس من استخدام أصولهم المالية في أسواق الاتحاد الأوروبي".

وأعلن البيت الأبيض اليوم الأحد، اتفاق الولايات المتحدة وأوروبا على طرد بنوك روسية بعينها من شبكة "سويفت" الدولية التي تربط آلاف المؤسسات المالية في العالم.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه يؤيد الاتفاق على طرد "بنوك روسية مختارة ' من شبكة سويفت ذات الإجراءات الأمنية العالية التى تربط الآف المؤسسات المالية فى جميع أنحاء العالم".

وأضاف البيت الأبيض أن القرار جاء بتنسيق الولايات المتحدة مع المفوضية الاوروبية وفرنسا والمانيا وايطاليا والمملكة المتحدة وكندا.

وتعهدت الولايات المتحدة على بذل جهود"لضمان أن تكون هذه الحرب فشلا استراتيجيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل جماعى".