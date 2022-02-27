عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشر أسلحة نووية.. ماكرون يطالب رئيس بيلاروسيا بطرد القوات الروسية

صدى البلد

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، من نظيره البيلاروسي مطالبة البلاد، جارة أوكرانيا، بسرعة إخراج القوات الروسية، زاعما أن موسكو حصلت على الضوء الأخضر لنشر أسلحة نووية هناك.

وفي محادثة هاتفية، ندد ماكرون بخطورة القرار الذي من شأنه أن يسمح لروسيا بنشر أسلحة نووية على أراضي بيلاروسيا، حسبما جاء في بيان صادر عن القصر الرئاسي "الإليزيه".

حرب أوكرانيا تكلف روسيا 20 مليار دولار يوميا.. المخابرات البريطانية تتوقع نفاد الأموال والأسلحة الروسية خلال 10 أيام

وزير الدفاع النمساوي السابق: روسيا ستكسب الحرب ضد أوكرانيا

وقال ماكرون لألسندر لوكاشينكو إن الأخوة بين شعبي بيلاروسيا وأوكرانيا يجب أن تقود بيلاروسيا إلى "رفض أن تكون تابعة وشريكة لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا"، بحسب البيان.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية إن بيلاروسيا كانت واحدة من عدة محاور استخدمتها روسيا لشن هجمات على أوكرانيا، وكانت بيلاروسيا نقطة التحرك نحو العاصمة كييف.

ودفع ماكرون باستمرار في محاولة للتخلص من وقف إطلاق النار وسط الحرب، مستخدما الهاتف للتحدث مع جميع الأطراف والدبلوماسية والعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي.

ماكرون بيلاروسيا القوات الروسية أوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة جالا فهمي.. ضيق تنفس واضطراب في الوعي أدى إلى أزمة قلبية

وفاة الفنانة جالا فهمي

غلق وتشميع محل كشري ومطعم شهير في مدينة نصر.. صور

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشر .. لحظة بلحظة

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

تصل 7950 جنيه.. تعرف على الزيادات في أجور الموظفين من يوليو المقبل

كارثة جديدة.. أوكرانيا مهددة بفيضانات مدمرة بعد انهيار سد

ترشيحاتنا

كارتيرون عن خسارة الزمالك أمام الوداد: هذه هي كرة القدم

أوكرانيا تحشد جيشاً إلكترونيا ضد الهجمات السيبرانية الروسية

قبل مواجهة بيراميدز والصفاقسي بالكونفيدرالية.. إيهاب جلال: نعاني من ضغط المباريات .. والفريق التونسي: نسعى للفوز تعويضا للخسارة الأخيرة.. والسعيد: نأمل في استكمال المشوار

بعد الزيادة الأخيرة .. الأسعار الجديدة لـ جاك J7 موديل 2022 |تفاصيل

أخرها منع الإعلانات.. ميتا تستكمل عقوباتها ضد الإعلام الروسي

معنى الغيب في الإسلام وأنواعه ودرجاته.. علي جمعة يكشف عنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حضور شبابي كبير.. نيكول سابا في حفل غنائي استعراضي بالشيخ زايد|شاهد

بطلة العشق الممنوع .. جرأة بيرين سات دفعتها للاعتزال.. ماذا قالت عن ديانتها؟

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

فيديو

تسريب غاز.. العثور على جثة فنان لبناني داخلة شقته بالشيخ زايد|فيديوجراف

تزوجت 4 مرات وأنجبت ولدًا.. وفاة الفنانة جالا فهمي | فيديو جراف

عملية التمهيد النيراني: قصة سيطرة الجيش الروسي على "تشيرنوبل"

المحكمة ألزمتها برد 899 ألف جنيه لوالدها.. رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق| فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ