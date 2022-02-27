نشر أسلحة نووية.. ماكرون يطالب رئيس بيلاروسيا بطرد القوات الروسية

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، من نظيره البيلاروسي مطالبة البلاد، جارة أوكرانيا، بسرعة إخراج القوات الروسية، زاعما أن موسكو حصلت على الضوء الأخضر لنشر أسلحة نووية هناك.

وفي محادثة هاتفية، ندد ماكرون بخطورة القرار الذي من شأنه أن يسمح لروسيا بنشر أسلحة نووية على أراضي بيلاروسيا، حسبما جاء في بيان صادر عن القصر الرئاسي "الإليزيه".

وقال ماكرون لألسندر لوكاشينكو إن الأخوة بين شعبي بيلاروسيا وأوكرانيا يجب أن تقود بيلاروسيا إلى "رفض أن تكون تابعة وشريكة لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا"، بحسب البيان.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية إن بيلاروسيا كانت واحدة من عدة محاور استخدمتها روسيا لشن هجمات على أوكرانيا، وكانت بيلاروسيا نقطة التحرك نحو العاصمة كييف.

ودفع ماكرون باستمرار في محاولة للتخلص من وقف إطلاق النار وسط الحرب، مستخدما الهاتف للتحدث مع جميع الأطراف والدبلوماسية والعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي.