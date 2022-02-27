أخبار السيارات | الأسعار الجديدة لـ جاك J7 موديل 2022.. أدولف هتلر يطلق سيارة فولكس فاجن في مثل هذا اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى العناوين التالية:

ستدخل شيفروليه كورفيت Z06 موديل 2023 حيز الإنتاج هذا الصيف وسيحصل الملاك الجدد عليها أخيراً، توصي تشيفي بعدم تجاوز 6600 دورة في الدقيقة لأول 500 ميل (805 كيلومترات)، وتبلغ الطاقة القصوى للمحرك 8600 دورة في الدقيقة ولكن لا ينبغي ذلك إذا كانوا يهتمون بطول عمر المحرك.

ارتفعت أسعار السيارة جاك J7 موديل 2022 داخل السوق المصري، حيث قدرت قيمة الزيادة بنسبة قدرها 5000 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة التي تنضم إلى عائلة السيدان.

تختلف عمليات النقل الأوتوماتيكية هذه الأيام عن السلاش القديمة، ولا يزال بعض الناس يجدون صعوبة في قبول فكرة أن ناقلات الحركة الحديثة يمكنها جعل السيارات تعمل بشكل أسرع وتكون أكثر كفاءة من الإصدارات اليدوية، وتحتوي بعض الأوتوماتيكية على أوقات تبديل لا يستطيع الناقل اليدوي مطابقتها، ويسمح وجود تروس متعددة بنسب أكثر مرونة.

زيادة جديدة في أسعار جاك JS3 موديل 2022 بالسوق المصري

شهدت النسخة جاك JS3 موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري للسيارات، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 8 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية.

نجح أدولف هتلر في وضع حجر الأساس لمصنع سيارات فولكس فاجن في مدينة فولفسبورج شمال ألمانيا منذ 86 عامًا في يوم 26 فبراير عام 1936 وتعني فولكس فاجن بالألمانية Volkswagen سيارة الشعب مكونة من فولك Volkشعب، فاجن Wagen: سيارة، وتم تطويرها أيام هتلر لتكون سيارة الشعب كما يتضح من اسمها، وهي الآن ثالث أكبر شركة سيارات في العالم بعد تويوتا وجنرال موتورز.