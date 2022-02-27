عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | الأسعار الجديدة لـ جاك J7 موديل 2022.. أدولف هتلر يطلق سيارة فولكس فاجن في مثل هذا اليوم

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى العناوين التالية:

 

شيفروليه تضع خطا أحمر على محرك كورفيت Z06 الجديدة.. صور

ستدخل شيفروليه كورفيت Z06  موديل 2023 حيز الإنتاج هذا الصيف وسيحصل الملاك الجدد عليها أخيراً، توصي تشيفي بعدم تجاوز 6600 دورة في الدقيقة لأول 500 ميل (805 كيلومترات)، وتبلغ الطاقة القصوى للمحرك 8600 دورة في الدقيقة ولكن لا ينبغي ذلك إذا كانوا يهتمون بطول عمر المحرك.

 

بعد الزيادة الأخيرة .. الأسعار الجديدة لـ جاك J7 موديل 2022 | تفاصيل

ارتفعت أسعار السيارة جاك J7 موديل 2022 داخل السوق المصري، حيث قدرت قيمة الزيادة بنسبة قدرها 5000 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة التي تنضم إلى عائلة السيدان.

 

مواجهة بين BMW M4 ولكزس RC F في سباق تسارع مثير.. فيديو

تختلف عمليات النقل الأوتوماتيكية هذه الأيام عن السلاش القديمة، ولا يزال بعض الناس يجدون صعوبة في قبول فكرة أن ناقلات الحركة الحديثة يمكنها جعل السيارات تعمل بشكل أسرع وتكون أكثر كفاءة من الإصدارات اليدوية، وتحتوي بعض الأوتوماتيكية على أوقات تبديل لا يستطيع الناقل اليدوي مطابقتها، ويسمح وجود تروس متعددة بنسب أكثر مرونة.

 

زيادة جديدة في أسعار جاك JS3 موديل 2022 بالسوق المصري

شهدت النسخة جاك JS3 موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري للسيارات، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 8 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية.

 

في مثل هذا اليوم 1936.. أدولف هتلر يطلق سيارة فولكس فاجن| صور

نجح أدولف هتلر في وضع حجر الأساس لمصنع سيارات فولكس فاجن في مدينة فولفسبورج شمال ألمانيا منذ 86 عامًا في يوم 26 فبراير عام 1936 وتعني فولكس فاجن بالألمانية Volkswagen سيارة الشعب مكونة من فولك Volkشعب، فاجن Wagen: سيارة، وتم تطويرها أيام هتلر لتكون سيارة الشعب كما يتضح من اسمها، وهي الآن ثالث أكبر شركة سيارات في العالم بعد تويوتا وجنرال موتورز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق وتشميع محل كشري ومطعم شهير في مدينة نصر.. صور

سبب وفاة جالا فهمي.. ضيق تنفس واضطراب في الوعي أدى إلى أزمة قلبية

وفاة الفنانة جالا فهمي

تصل 7950 جنيه.. تعرف على الزيادات في أجور الموظفين من يوليو المقبل

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشر .. لحظة بلحظة

سعر الدولار في البنوك اليوم 27-2-2022

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| خسائر كارثية لمجوعة فولكس فاجن العالمية بسبب حريق فيليسيتي آيس.. تفاصيل.. بي إم دبليو تحتفل بمرور 50 عاماً على قسم M.. شاهد

أخبار السيارات|كيف تختار بطارية سيارتك .. وأفضل الأنواع والأسعار في مصر..السر في مايباخ وAMG..ارتفاع مبيعات سيارات مرسيدس

أخبار السيارات| 5 سيارات كروس أوفر في الأردن موديل 2022.. إلغاء سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 الروسي بسبب غزو أوكرانيا| تفاصيل

أخبار السيارات| بورشه تكشف عن سيارة لاندجيت الكهربائية القادمة كسيارة سيدان أنيقة.. عودة جديدة لـ فيراري GT 250 ولكن بلمسات RML

أخبار السيارات|«فريق واحد شغف واحد».. بي إم دبليو تحتفل بفرعها الرياضي «M» ..العدسات التجسسية ترصد كيا تيلورايد فيس ليفت

تويوتا تطلق مسابقة رسم سيارة الأحلام للأطفال تحت 15 عاما.. تفاصيل

أخبار السيارات| أستون مارتن تعزز إيراداتها وتقلص خسائر عام 2021.. ظهور سيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2022 خلال الاختبار في ألمانيا

أخبار السيارات | مقارنة بين توسان وكيا سبورتاج وسيات أتيكا.. زيادة جديدة في أسعار سيتروين C4.. أسعار لادا جرانتا الجديدة

ترشيحاتنا

قبل مناقشته بالشيوخ.. تعرف على أسباب إصدار قانون موحد للتأمين

بعد قليل .. محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة

أخبار الفن| وفاء سالم تفجر مفاجأة عن وفاة جالا فهمي.. ومحمد فؤاد يظهر بوزن زائد

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس كاراباو.. والقناة الناقلة

بيبسي بالنيتروجين..شركة عالمية تعلن إنتاج مشروبات غازية غريبة

أهم الأخبار.. الجمهور يدعم الأهلي بعد الهزيمة من صن داونز.. ظهور جديد لمحمد فؤاد بوزن زائد.. امرأة أوكرانية تصرخ في وجه جندي روسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حضور شبابي كبير.. نيكول سابا في حفل غنائي استعراضي بالشيخ زايد|شاهد

بطلة العشق الممنوع .. جرأة بيرين سات دفعتها للاعتزال.. ماذا قالت عن ديانتها؟

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

فيديو

تسريب غاز.. العثور على جثة فنان لبناني داخلة شقته بالشيخ زايد|فيديوجراف

تزوجت 4 مرات وأنجبت ولدًا.. وفاة الفنانة جالا فهمي | فيديو جراف

عملية التمهيد النيراني: قصة سيطرة الجيش الروسي على "تشيرنوبل"

المحكمة ألزمتها برد 899 ألف جنيه لوالدها.. رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق| فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ