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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء إبراهيم عن خسارة الأهلي : موسيماني احترم صن داونز بشكل مبالغ فيه .. فيديو

صدى البلد

كشف علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، سبب خسارة النادي الأهلي أمام صن داونز في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.


وأضاف علاء إبراهيم خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، أن السبب الأول هو المبالغة في فرحة لاعبي الشياطين الحمر بعد الفوز على المقاصة.


ولفت علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، إلى أن بيتسو موسيماني احترام صن داونز بشكل كبير، موضحًا أن وضع 3 لاعبين في وسط الملعب غلط وكان يكفي اثنين فقط.


واستطرد أنه كان هناك سوء توفيق، للنادي الأهلي ولم يكن موفقًا في مباراة صن داونز، لافتا إلى أن المنافس يقدم كرة جيدة ولاعبيه يمتازون بالثقة.


وحول سلبيات النادي الأهلي في هذه المباراة، ثقة المكسب عند اللاعبين ورد فعلهم بعد الفرص الضائعة.
 

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