أخبار الرياضة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد.. عقوبات قاسية على لاعبي الزمالك بعد الخسارة من الوداد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

قرر رئيس نادي الزمالك استبعاد كلا من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني بسبب سوء السلوك خلال مباراة الوداد.

نشرالاعلامى سيف زاهرتغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " يؤكد فيها ان نادى الزمالك صعب على نفسة الصعود من دور المجموعات بعد الهزيمة من الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

كشف علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، سبب خسارة النادي الأهلي أمام صن داونز في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

قال هشام يكن، نجم الزمالك السابق، إنه حزين للهزيمة التي منى بها الفارس الأبيض أمام نظيره الوداد المغربي، مساء السبت، بدوري الأبطال.



تقام اليوم الأحد 27 - 2 - 2022 العديد من المباريات الهامة حول العال ويأتي على رأسهم نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين ليفربول وتشيلسي.

