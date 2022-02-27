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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد.. عقوبات قاسية على لاعبي الزمالك بعد الخسارة من الوداد

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

عقوبات قاسية من رئيس الزمالك بعد الخسارة أمام الوداد وواقعة التعدي على "طفل الكرات"

قرر رئيس نادي الزمالك استبعاد كلا من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني بسبب سوء السلوك خلال مباراة الوداد. 

بعد الهزيمة من الوداد .. سيف زاهر : الزمالك صعب الأمور على نفسه

نشرالاعلامى سيف زاهرتغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى  " تويتر " يؤكد فيها ان نادى الزمالك صعب على نفسة الصعود من دور المجموعات بعد الهزيمة من الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف  في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. 

علاء إبراهيم عن خسارة الأهلي : موسيماني احترم صن داونز بشكل مبالغ فيه .. فيديو

كشف علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، سبب خسارة النادي الأهلي أمام صن داونز في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

هشام يكن: كارتيرون سبب الهزيمة من الوداد.. ومفيش لاعب موجود فى مركزه| فيديو

 

قال هشام يكن، نجم الزمالك السابق، إنه حزين للهزيمة التي منى بها الفارس الأبيض أمام نظيره الوداد المغربي، مساء السبت، بدوري الأبطال.
 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 - 2 - 2022.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 27 - 2 - 2022 العديد من المباريات الهامة حول العال ويأتي على رأسهم نهائي  كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين ليفربول وتشيلسي.
 

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