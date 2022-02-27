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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أودي أبوظبي تنجح فى دعم سباق تحدي طواف الإمارات للدراجات الهوائية

سباق تحدي طواف الإمارات
سباق تحدي طواف الإمارات المجتمعي للدراجات الهوائية

أعلن وكيل شركة  أودي في أبوظبي والعين ، عن نجاح شراكته الجديدة مع سباق تحدي طواف الإمارات المجتمعي للدراجات الهوائية ، بدولة الإمارات العربية المتحدة ، والذى ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي .

سباق تحدي طواف الإمارات المجتمعي للدراجات الهوائية

وأوضح وكيل أودى شركة على وأولاده القابضة الموزع الحصري للعلامة التجارية فى أبوظبي والعين ، انه بموجب هذه الاتفاقية قدمة الشركة مجموعة مختارة من سيارات أودي لدعم الأسطول لهذا الحدث .

سباق تحدي طواف الإمارات المجتمعي للدراجات الهوائية

وتابع وكيل أودى في أبوظبي والعين ، ان جولة الإمارات العربية المتحدة بسباق الدراجات العالمى ، تعتبر حدث سنوي لمدة سبعة أيام، والذى ضم أفضل راكبي الدراجات في العالم لسباق مسار يزيد طوله عن 1000 كيلومتر .

سباق تحدي طواف الإمارات المجتمعي للدراجات الهوائية

وقال مارك أوستن، المدير العام لأودي أبو ظبي: “لطالما كانت أودي شريكًا وثيقًا وراعيا للرياضة الوطنية والإقليمية والدولية منذ عقود، وتعد جولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر سباقات الجولات العالمية إثارة للإعجاب لهذا العام حيث يتنافس فيها العديد من أفضل راكبي الدراجات في العالم. نتطلع إلى الترحيب ببعض من أفضل راكبي الدراجات في العالم وتقديم سياراتنا لدعم الحدث.

 

وكانت قد انتهت مرحلة مبادلة السابعة والختامية لطوافالإمارات والتي أنطلقت من قلعة الجاهلي وصولًا لقمة جبل حفيت بمدينة العين لمسافة 148 كلم.

سباق تحدي طواف الإمارات المجتمعي للدراجات الهوائية

توج بلقب المرحلة وطواف الإمارات نجم فريق الإمارات تادي بوجاتشر  بعد أن أنهى مراحل الطواف السبعة في صدارة الترتيب العام بزمن قدره 25:38:16 ساعة.

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