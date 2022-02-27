أخبار الفن| وفاء سالم تفجر مفاجأة عن وفاة جالا فهمي.. ومحمد فؤاد يظهر بوزن زائد

نبش قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن جالا فهمي وويجز ومنها .
وفاء سالم تفجر مفاجأة حول سبب وفاة جالا فهمي : لم يرحموا روحها الطيبة
أثارت الفنانة وفاء سالم الجدل حول وفاة الفنانة جالا فهمي ؛ التي رحلت عن عالمنا أمس السبت .
ويجز يطرح أحدث أغانيه البخت علي يوتيوب .. فيديو
طرح مطرب الراب ويجز ؛ أحدث أغانيه والتي حملت اسم " البخت"؛ وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
ابنة حميد الشاعري: أمي رفضت دخولي الغناء ووالدي لا يفكر في الشهرة
أكدت نبيلة حميد الشاعري
المطربة والملحنة، ابنه الفنان حميد الشاعري ؛ان بدايتها الغناء منذ طفولتها ولكن والدتها لم تكن تفضل دخولها مجال الفن
بوزن زائد.. شاهد أحدث ظهور للنجم محمد فؤاد
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لاحدث ظهور للنجم محمد فؤاد برفقه شخص اخر .