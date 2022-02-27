الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى من مستشفي العريش العام

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير مستشفى العريش العام ، بقيمة ١٣٤ مليون جنيه.. وقال اللواء شوشه، أنه تم استحداث عدة أقسام داخل المستشفى لخدمة أهالي المحافظة من مختلف المراكز باعتبارها المستشفى العام الوحيدة في المحافظة.

٤ أقسام

وأضاف أن الأقسام الجديدة التي تم استخدامها داخل مستشفى العريش العام ٤ أقسام هي ، قسم القسطرة القلبية، والرنين، وقسم الاستقبال والطوارئ، والعلاج الكيماوي كمرحلة أولي. علاوة على تطوير قسم النساء والولادة وجراحات اليوم الواحد،

مشيرا الي انه يجري حاليا العمل في إنشاء مبنى الغسيل الكلوي بقيمة ١٢٨ مليون جنيه ، والذي يضم اجهزة غسيل كلوي متطورة بأعداد تكفي لتقديم العلاج للأعداد المصابة بالفشل الكلوي على مستوى المحافظة.

