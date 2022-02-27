عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

اليوم .. بدء الدورة الرابعة للفندقة الشاملة في 3 أقسام لمدة 6 أسابيع بسوهاج

صدى البلد

تبدأ اليوم الدورة  الرابعة الفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوي العاملة بسوهاج، وذلك بعد انتهاء مقابلات المتقدمين والتي استمرت يومين بديوان المديرية القوي العاملة.

وأعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة أن التدريب الفندقي الشامل للشباب والفتيات  يتم لمدة  ستة أسابيع منها أربعة بمركز التدريب المهني المزود بأحدث المعدات والأجهزة ، فضلا عن أسبوعين بهيلتون الأقصر ، في ثلاثة أقسام هي : الطبخ ، والمشروبات ، والإشراف الداخلي وخدمة الغرف، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنتجع هيلتون الأقصر.

 وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية : إن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوي العاملة ، ومحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي ، إلي لجنة اختيار المتقدمين قامت باختيار أفضل العناصر وفقاً لمعايير الشفافية والكفاءة، وحسن المظهر والرغبة فى العمل بعد انتهاء التدريب. 

وأضاف مدير المديرية أن منهج التدريب تم إعداده بشكل متميز ليكون موافقاً للمعايير الفندقية العالمية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة وبرنامج الأغذية العالمي وهيلتون الأقصر .

كما يشمل التدريب ندوات تثقيفية حول حقوق العمال وواجباتهم ، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وحقوق المرأة وتكافؤ الفرص وفقاً لقرارات وزير القوي العاملة الجديدة رقم 43 ، 44 التي تحدد الأعمال التي يحظر عمل النساء ومواعيد العمل والتي جاءت متوافقة مع معايير العمل الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية .

IMG-20220224-WA0251
IMG-20220224-WA0251
IMG-20220224-WA0252
IMG-20220224-WA0252
IMG-20220224-WA0253
IMG-20220224-WA0253
محمد سعفان وزير القوى العاملة بدء الدورة الرابعة للفندقة الشاملة 3 أقسام لمدة 6 أسابيع سوهاج ركز التدريب المهني بحي الكوثر مديرية القوى العاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق وتشميع محل كشري ومطعم شهير في مدينة نصر.. صور

سبب وفاة جالا فهمي.. ضيق تنفس واضطراب في الوعي أدى إلى أزمة قلبية

وفاة الفنانة جالا فهمي

تصل 7950 جنيه.. تعرف على الزيادات في أجور الموظفين من يوليو المقبل

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشر .. لحظة بلحظة

سعر الدولار في البنوك اليوم 27-2-2022

ترشيحاتنا

قبل مناقشته بالشيوخ.. تعرف على أسباب إصدار قانون موحد للتأمين

بعد قليل .. محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة

أخبار الفن| وفاء سالم تفجر مفاجأة عن وفاة جالا فهمي.. ومحمد فؤاد يظهر بوزن زائد

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس كاراباو.. والقناة الناقلة

بيبسي بالنيتروجين..شركة عالمية تعلن إنتاج مشروبات غازية غريبة

أهم الأخبار.. الجمهور يدعم الأهلي بعد الهزيمة من صن داونز.. ظهور جديد لمحمد فؤاد بوزن زائد.. امرأة أوكرانية تصرخ في وجه جندي روسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حضور شبابي كبير.. نيكول سابا في حفل غنائي استعراضي بالشيخ زايد|شاهد

بطلة العشق الممنوع .. جرأة بيرين سات دفعتها للاعتزال.. ماذا قالت عن ديانتها؟

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

فيديو

تسريب غاز.. العثور على جثة فنان لبناني داخلة شقته بالشيخ زايد|فيديوجراف

تزوجت 4 مرات وأنجبت ولدًا.. وفاة الفنانة جالا فهمي | فيديو جراف

عملية التمهيد النيراني: قصة سيطرة الجيش الروسي على "تشيرنوبل"

المحكمة ألزمتها برد 899 ألف جنيه لوالدها.. رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق| فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ