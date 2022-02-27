استمرار فعاليات معرض الدقي المخفض للكتاب حتى 7 مارس .. تفاصيل

يواصل معرض كتاب الدقي تقديم الكتب المخفضة في فيلا 28 في الدقي حتى يوم 7 مارس بالتعاون مع 73 دار نشر في مصر من 9 صباحا حتى 10 مساء.



يحتوى المعرض على ما يقارب المليون كتاب بأسعار تبدأ من 5 جنيه و خصومات تصل إلى 50% و يقام المعرض Open Air في حديقة الڤيلا الموجودة في شارع جابر بن حيان.







يتكوّن المعرض من ٩ أقسام هي أحدث إصدارات دور النشر والإصدارات الحديثة المخفضة وقسم الأطفال الكتب المستعملة كتب باللغةالإنجليزية قسم المنتجات و المشغولات اليدوية قسم تبادل الكتب ركن الكتب المجانية و تبرعات القراء للقراء ركن أدوات الخط العربي.