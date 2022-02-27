وزير الصحة الأردني: حققنا تقدماً ملحوظاً في مجال تحسين خدمات الأمومة والطفولة

أطلقت وزارة الصحة الأردنية الأحد، التقرير الوطني الثالث لوفيات الأمهات لعام 2020 بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" من خلال مشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال حفل استضافه وزير الصحة فراس الهواري، وبحضور مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن شيري كارلين، ومدير الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، وعدد من المسؤولين الحكوميين، وشركاء من القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والخدمات الطبية الملكية والعديد من الشركاء.

وقال الهواري لدى افتتاحه حفل الإطلاق إنّ التقرير الوطني الثالث لوفيات الأمهات للعام 2020، يأتي استكمالاً لما حققته البرامج الوطنية للأمومة الآمنة التي تبنتها وزارة الصحة، الذي يأتي بدعمٍ مباشر من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لوضع نموذج النظام الوطني للرصد والاستجابة لوفيات الأمهات، بهدف الحد من وفيات الأمهات التي يمكن تجنبها وتمكين الحكومة الأردنية من تحقيق أهدافها المتعلقة بالتنمية المستدامة.

ولفت الهواري النظر إلى أنّ الأردن حقق خلال العقد الماضي تقدماً ملحوظاً في مجال تحسين خدمات الأمومة والطفولة، مشيراً في الوقت ذاته إلى سعي وزارة الصحة لتحقيق أهداف خفض وفيات الأمهات والأطفال لتأمين حياة مزدهرة للعائلات الأردنية والمجتمع الأردني بشكل عام.

وثمّن الهواري الجهود المبذولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وجميع الشركاء المعنيين من لجان وطنية وفنية، بالإضافة إلى جميع أقسام الطب الشرعي والمستشفيات الحكومية ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الخاصة والجامعية .