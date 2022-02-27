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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

غلق زاوية أحمد الرفاعي بمديرية أوقاف الإسكندرية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

صدى البلد

أغلقت زاوية أحمد الرفاعي الكائنة بشارع التحرير بالعصافرة قبلي – التابعة لإدارة أوقاف المنتزه بمديرية أوقاف الإسكندرية غلقا تاما ، لعدم التزام المصلين بتعليمات الوزارة بالضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية.

 

جاء هذا بناء على مذكرة مديرية أوقاف الإسكندرية والمرفوعة من القطاع الديني، تم يوم الأحد 27 /2 /2022م . 

 

فى سياق اخر ..أصدرت وزارة الأوقاف، تحذيرا مهاما بشأن مسابقة الأئمة والعمال، محذرة من محاولات النصب على أي من المتقدمين للمسابقة أو إيهامه بالقدرة على مساعدته أو التوسط له بأي طريق من الطرق أو شكل من الأشكال.

 

مسابقة الأئمة والعمال

وحذرت وزارة الأوقاف خلال بيانها اليوم، من أي مدعين يمكن أن يوهموا بعض المتقدمين لمسابقة الأئمة والعمال بالأوقاف من قدرتهم على التوسط لهم في التعيين، مؤكدة أنه لا مجال لأي واسطة أو تدخل في ذلك على الإطلاق، وأن جميع مسابقات الوزارة تسير في أعلى درجات النزاهة والشفافية ، وأن الوزارة ستشارك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إجراء الاختبارات التي يجريها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في ذلك من خلال لجان علمية متخصصة في اختبارات الأئمة.

وقد تم اختيار أعضاء اللجنة الممثلين للأوقاف بمعرفة وزير الأوقاف شخصيًّا وبمتابعته الشخصية ، وأن قبول المرشحين للتعاقد المنتهي بالتعيين سواء من الأئمة أم من العمال سيتم بمنتهى الحياد والشفافية تحت سمع أجهزة الدولة المعنية وبصرها ومراقبتها. 

كما أكدت وزارة الأوقاف أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة تجاه أي شخص من المنتسبين إليها أو غيرهم وبخاصة المنتسبون إليها إذا ثبت تورط أي منهم في النصب على أي من المتقدمين للمسابقة أو إيهامه بالقدرة على مساعدته أو التوسط له بأي طريق من الطرق أو شكل من الأشكال ، ولا سيما من يحاولون استغلال ظروف بعض البسطاء من المتقدمين لمسابقة العمال واللعب بعواطفهم وحاجتهم للعمل، فيوهمونهم بأنهم قادرون على التوسط لهم.

وشددت وزارة الأوقاف على جميع مديري المديريات والإدارات بالأوقاف وأجهزة التفتيش التنبه لذلك ، وتعليق هذا المنشور في مكان بارز بجميع المديريات والإدارات ونشره على جميع الصفحات التابعة للوزارة والمديريات والإدارات والجهات التابعة للوزارة ، وسرعة إبلاغ رئيس القطاع الديني بأي تجاوز يحدث في هذا الشأن .

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