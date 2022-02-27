شاهد .. رحالة مصري يُعلن توفير 10 تذاكر طيران للطلاب القادمين من أوكرانيا

قال الرحالة المصري عمرو بدوي تعليقًا على تبرعه بـ 10 تذاكر طيران مجانية للطلاب القادمين من أوكرانيا، إنه:" في ظل الظروف اللي بتحصل في أوكرانيا الطلبة المصريين عايزين يرجعوا لأهلهم وبلادهم وأنا حاولت أقدم مساعدة بسيطة واعمل اللي أقدر عليه "، معقبًا:" عندي شركة سياحة صغيرة بنعمل فيها خدمات سياحية فقررت اتبرع بـ 10 تذاكر للطلبة اللي ظروفهم صعبة عشان يرجعوا مصر".



وأضاف" بدوي" عبر " زووم"ببرنامج صباح الورد والمُذاع على فضائية" تن"، :" عملت اونلاين فورمعشان أقدر اتواصل معاهم عشان أتأكد انهم فعلًا طلبة"، متابعًا:" التحركات اللي بعملها فردية بالتنسيق مع الطلبة الموجودين في أوكرانيا وكنت بتابع تحركاتهم أول بأول من خلال التليفون والواتساب".



واستطرد:" لما نزات المبادرة على صفحتي في ناس كتير كلموني وطلبوا مني انهم يشتروا تذاكر

لطلبة معايا"، مشيرًا:" المفروض نقدم ما اللي نقدر عليه من المساعدة للسياح الأوكرانيين الموجودين هنا في مصر".



