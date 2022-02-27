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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العلاقات الدولية بالمتحف المصري: المبنى آمن وصديق للبيئة ويعتمد على الطاقة المتجددة.. فيديو

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

قالت منة الله طاهر، منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، تعقيبا على سعى المتحف للتسجيل كمبنى صديق للبيئة ، إن المبنى الأخضر هو الذي يتم فيه استخدام الموارد بشكل جيد ، ولا يمثل أي ضرر على البيئة ، أو لا يكون مصدر للانبعاثات الضارة ، ويتوافق بداخله أبعاد التنمية المستدامة .

 

وأضافت منة الله طاهر ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أنه المتحف المصري الكبير حصل على شهادة " الهرم الأخضر المصري " ، ويحقق أبعاد التنمية المستدامة ، متابعة : " فكرة الحصول على تلك الشهادة كان نتيجة التعاون بين المتحف والمجلس القومي للإسكان والبناء " .

 

وتابعت ، أن المتحف المصري الكبير يعقد برتوكولا مع وزارة البيئة للتحكم في مقدار التلوث ، مؤكدة أن المكان آمن بالكامل ، وهو ما جعل هناك إمكانية للتقديم ، والحصول على تلك الشهادة .

 

وأردفت ، أن المتحف يحتوي على خزان لتخزين مياه الأمطار وذلك لري الساحات الخضراء الكبيرة أمام المتحف ، كما ويعتمد المتحف على استخدام النظام البيئي الطبيعي المستدام.

 

وفي تصريحات سابقة ، وأوضحت منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، أن ذلك يتم من خلال دراسة الخدمات المقدمة للجمهور كالمواصلات وسهولة الوصول للمتحف، وعمل مسارات مخصصة للدراجات ومواقف السيارات، واستخدام سيارات تعمل بالكهرباء، ورفع كفاءة استهلاك المياه والطاقة داخل المتحف، عن طريق إعادة استخدام المياه وتقليل استهلاكها، وخاصة تلك المستخدمة بالزراعات، وكذلك نظام القياس والكشف عن التسريب، وخفض الحرارة المختلفة، واستخدام مصادر للطاقة المتجددة.

 

المتحف المصري الكبير توك شو منة الله طاهر منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير برنامج صباح الخير يا مصر متحف أخضر

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