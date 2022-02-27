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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع آخر مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال التطوير والرصف

أعمال الرصف
أعمال الرصف

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، آخر مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال التطوير والرصف الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميدانى والمتابعة المستمرة لتسريع معدلات الآداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز لضمان الإنتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة .  

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، بأن العمل جارى على قدم وساق للإنتهاء من أعمال الرصف بشارعى الثورة والجامعة ، فضلا عن نهو الأعمال بـ (9) شوارع بنطاق المدينة وهم (  سعد زغلول ، محمد محسن ، عبد المنعم رياض، وكذا شارع الروضة ،  العبور ، خالد بن الوليد، صلاح الدين ) ، مؤكدا بأن هناك طفرة كبيرة يشهدها قطاع الطرق بمركز ومدينة أشمون  من خلال تطوير ورفع كفاءة العديد من الشوارع  والتى ستساهم وبشكل ملحوظ  في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين . 

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، إلى أنه جارى أعمال الحفر وقطع الفرمة بشارع محمد فريد تنفيذ مديرية الطرق  ، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية طبقة السن بشارع مندى نصار ، وكذا الإستمرار فى أعمال تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك بشارعى  صبحى لاشين وسعد زغلول  تمهيداً للبدء في أعمال الرصف وذلك لإضفاء مظهر جمالى وحضارى للمدينة . 

وفى الشهداء ، أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء باستمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بطريق النصر على مساحة 1200م، والتى من المقرر نهو كافة الأعمال في بداية شهر مارس القادم ، حيث تم صب الأرضيات الخرسانية المطبوعة وجارى الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية لأحواض الزهور والبرجولات الخشبية ومقاعد المواطنين وزرع الأعمدة الديكورية الحديثة والنجيل الطبيعى.

ولفت إلى أنه جارى أعمال الرصف بشارع داير الناحية بطول 700 متر  " بداية  من شارع عبد القوي الضبع وحتى شارع شعلان "  تنفيذ مديريه الطرق  .

من جانبه، أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، على متابعته المستمرة لأعمال التطوير التى يتم تنفيذها بعدد من الشوارع الرئيسية بنطاق المدينة ، لافتا إلى إستمرار أعمال تشوين طبقة السن بطريق " منوف / الشهداء " بمنطقة معهد الرفاعى ومحطة القطار تمهيدا لأعمال الرصف  ، بالإضافة إلى شن حملات موسعة بنطاق المركز لصيانة أعمدة الإنارة وإستبدال الكشافات المعطلة بأخرى جديدة للمساهمة في تحسين الرؤية البصرية ومستوى الانارة وتفاديا لوقوع الحوادث حفاظا على سلامة المواطنين .

اخبار المحافظات محافظة المنوفية اعمال الرصف تطوير الشوارع المنوفية

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