عماد الدين حسين ناعيًا الكردوسي: عزاؤنا أن أدبه وشعره ومواقفه الوطنية باقية بيننا

عبر عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، عماد الدين حسين، عن حزنه لرحيل الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، قائلا خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم: الجموع تعرف محمود الكردوسي ككاتب وطني يكتب فقط في السياسة وله مواقف سياسي عقب 30 يونيو، إلا أنه من غير المعلوم للكثيرين الجانب الإبداعي الأدبي في محمود الكردوسي.

أضاف حسين: الكردوسي أديب ومبدع، تزاملنا في الكثير من المحطات المهنية، عملت معه في الكثير من الصحف والمجلات، فهو أديب بارع له مؤلف بعنوان "مرة واحد صعيدي"، من أكثر الكتب التي كشفت عن جوانب هامة في الصعيد وتحدثت عن أبناء الجنوب في القاهرة.

وواصل: محمود الكردوسي شاعرا مميزا له دواوين شعرية ولكنها ليست منشورة، لافتا إلى أنه كان من الممكن أن يصبح واحدا من أهم أدباء مصر، ولكن عزائنا أن أدبه وشعره ومواقفه الوطنية باقية بيننا.

يشار إلى أنه قد توفي الكاتب الصحفي، محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة صحيفة "الوطن" المصرية وعضو مجلس الشيوخ المصري، عن عمر ناهز 64 عامًا بعد صراع مع المرض، وذلك مساء الجمعة الماضية.