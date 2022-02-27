وكيل تعليم بورسعيد يشهد عملية رقمنة مكتبة مدرسة 6 أكتوبر الثانوية للبنات

شهد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية التعليم بمحافظة بورسعيد صباح اليوم عملية رقمنة مكتبة مدرسة 6 أكتوبر الثانوية للبنات وذلك بحضور هالة سمير مدير ‏المدرسة.‏

رقمنة ٤٩٠٠ كتابا بمدرسة 6 أكتوبر بنات ببورسعيد

وأكد وكيل تعليم بورسعيد أن عدد الكتب بمكتبة المدرسة ٦٨٠٠ كتاب، لافتا إلى أن عملية الرقمنة بدأت يوم ٣١ أكتوبر الماضى حيث تم رقمنة ٤٩٠٠ كتاب منها حتى الآن مضيفا ‏أنه من المتوقع الانتهاء من رقمنة جميع الكتب الأول من مارس القادم.‏

رقمنة ٤٩٠٠ كتابا بمدرسة 6 أكتوبر بنات ببورسعيد

وقال الدكتور أكرم وكيل تعليم بورسعيد إنه تم عمل ٧٠ بحثا و ١٠ مقالات و ٦ أرشيفات و ١٥ مجلة حائط بمشاركة الطالبات صديقات المكتبة مشيرا إلى أن هذه الخطوة على المسار ‏الصحيح لمواكبة جهود الدولة فى الرقمنة وأن هذه التجربة سيتم تعميمها على كل المدارس بجميع المراحل.‏

رقمنة ٤٩٠٠ كتابا بمدرسة 6 أكتوبر بنات ببورسعيد

جاء ذلك أثناء زيارة وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد للمدرسة لمتابعة إنتظام سير العملية التعليمية بها صباح اليوم حيث تفقد سيادته الطالبات بمعمل الأحياء والقاعات الدراسية ‏ومشاركتهم دروسهم بمعاونة معلمات الفصول وبالإستعانة بالسبورات التفاعلية.‏