اللجنة المصرية الأذربيجانية المشتركة.. المشاط تدعو شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص الاستثمارية.. ورئيس الوزراء الأذرى: حان الوقت لتوطيد التعاون بين البلدين

-التعاون الدولي ورئيس الوزراء الأذربيجاني يبحثان سبل التعاون المشترك

-التعاون الدولي تدعو الشركات الأذربيجانية لزيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية

تصدرت فعاليات اللجنة المصرية الأذرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، المشهد الإعلامى خلال الأيام الماضية، حيث شهدت تغطية إعلامية موسعة من جانب وسائل الإعلام الأذرية، فى دورتها الحالية والتى تأتي في ظل اقتراب مرور 30 عامًا على العلاقات بين البلدين.

توقيع 5 وثائق

وشهدت الدورة الخامسة للجنة المصرية الأذرية المشتركة توقيع 5 وثائق تعاون تمثلت في بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية المتضمن عدداً من المجالات، ومذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بجمهورية مصر العربية ووكالة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بجمهورية أذربيجان.

بالإضافة إلى مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مجلس الأعمال المصري الأذرى بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان، ومذكرة تفاهم للتعاون بين ميناء الإسكندرية بجمهورية العربية وميناء باكو بجمهورية أذربيجان، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين جمعية رجال الاعمال المصريين بجمهورية مصر العربية ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان، تهدف هذه المذكرة إلى دعم الشراكة بين القطاع بكلا البلدين جمهورية مصر العربية .

تعاون مصرى أذربيجانى

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور علي أسوف، رئيس الوزراء الأذربيجاني، وذلك ضمن فعاليات أعمال اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي عقدت بالعاصمة "باكو"، حيث أعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز الحكومة الأذرية بالعلاقات المصرية - الأذربيجانية على جميع الأصعدة، خاصة في ظل رئاسة جمهورية أذربيجان لحركة "عدم الانحياز"، كما أشار إلى أهمية زيارة الوزيرة في دفع العلاقات الاقتصادية قدما بين البلدين، وانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين في هذا التوقيت يعد احتفاءً في ظل قرب مرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

من جانبها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر لرئيس الوزراء والحكومة الأذربيجانية على حسن الاستقبال والضيافة، والتنسيق المستمر لنجاح فعاليات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، مبدية تطلعها أن تسهم نتائج الدورة الخامسة من اللجنة في نقل العلاقات المشتركة بين البلدين إلى آفاق أرحب وأكثر فاعلية.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، إلى التوجيهات الرئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدفع بالعلاقات الثنائية لآفاق أرحب وأكثر تقدمًا، لا سيما في ظل المجالات العديد ذات الاهتمام المشترك مثل التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، واستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنهاية العام الجاري.

وأشارت "المشاط"، إلى التطور المستمر للعلاقات المصرية الأذربيجانية منذ عام 1991 على جميع المستويات التي تنعكس في مجالات التعاون بين البلدين، موضحة حرص الحكومة المصرية على دفع العلاقات المشتركة لمجالات تعاون جديدة استنادًا إلى الإمكانيات الكبيرة المتاحة بالبلدين.

وأبدت تطلعها لاستمرار العمل المشترك بما ينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين في المجالات ذات الأولوية للجانبين، لا سيما وأن المؤشرات الحالية منخفضة بمقارنة بالتطلعات، وأكدت أهمية تنمية التعاون في قطاعي السياحة والآثار والثقافة.

كما سلطت الضوء على جهود الحكومة المصرية الطموحة في العديد من المجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن الجديدة والتنمية الزراعية والريفية تمثل فرصًا لتعزيز التعاون مع جميع الشركاء وفتح آفاق جديدة للعلاقات المشتركة، وأوضحت أنه على الرغم من التحديات التي واجهناها جميعا جراء جائحة كورونا، فإن مصر استطاعت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الضخمة أن تتخطى الأزمة اقتصاديا بتحقيق معدلات نمو، وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وأضافت أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية وتحقيق التكامل في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، بالإضافة إلى توطيد العلاقات من خلال مشروعات البنية التحتية المشتركة واللجان الاقتصادية، والشراكات بين القطاع الخاص، مشيرة إلى إمكانية التنسيق مع الجانب الأذربيجاني للاستفادة من موقع مصر التي تعد بوابة لقارة أفريقيا لتعزيز علاقاته مع دول القارة لا سيما في ظل الخطط الطموحة التي تنفذها مصر لتنمية محور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أشارت إلى المشروعات والمبادرات الحكومية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين، ويعد أبرزها: المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، التي تعمل على الارتقاء بحياة المواطنين في الريف المصري، وتحسين مستوى معيشة أكثر من نصف سكان جمهورية مصر العربية، من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل المبادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في المناطق الريفية.

الفرص الاستثمارية

دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شركات القطاع الخاص الأذربيجاني والشركات في مختلف القطاعات للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، في العديد من المجالات التي تشهد طفرات تنموية، من بينها مشروع محور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبي واستصلاح الـ1.5 مليون فدان، ومشروعات التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المدن الصناعية والمشروعات الضخمة في قطاع الطاقة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن منتديات الأعمال، التي تعقد في إطار اللجان المشترك، دائمًا ما تمثل فرصة لالتقاء القطاع الخاص من البلدين الصديقين لمناقشة الفرص الاستثمارية والاطلاع على التطورات في جهود التنمية المبذولة في البلدين، بما يجذب المزيد من الاستثمارات المشتركة، موضحة أن الدولة المصرية على قناعة تامة بأن القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ جهود تحقيق التنمية المستدامة، وقد انعكست هذه القناعة في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستمرة التي تنفذها الحكومة لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

ودعت "المشاط"، مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بالبلدين لتعزيز المباحثات والمناقشات لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع مجالات التعاون في مختلف قطاعات التنمية، لزيادة الاستثمارات المباشرة بقطاعات التنمية، لافتة إلى أن الشركات الأذرية العاملة في مصر يبلغ عددها 23 شركة وأنه من الضروري أن تنعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين على زيادة عدد هذه الشركات وتنويع الاستثمارات في المجالات التي تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الحالية، لا سيما في ظل المميزات التنافسية التي تتميز بها مصر على مستوى المناطق اللوجيستية وإمكانية أن تكون بوابة تصدير لقارة أفريقيا الواعدة.

كما أكدت أهمية البحث عن مسارات جديدة للتبادل التجاري بين البلدين بما يتناسب مع حجم اقتصادهما وإمكاناتهما، من خلال عقد مشروعات التصنيع المشترك لتلبية احتياجات البلدين، مشددة على أنه في ظل العلاقات المصرية الأفريقية المتميزة والجهود المستمرة لتعزيز التكامل الإقليمي وعضوية مصر في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، فإن ذلك يمثل فرصا كبيرة للوصول لتفاهمات فيما يتعلق بالتصنيع المشترك ويمكن أن يفتح أسواقًا للصادرات الأذربيجانية من خلال مصر.

في سياق متصل، أثنى رئيس الوزراء الأذربيجاني على الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشار إلى اهتمام الجانب الأذري بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها في مصر في البنية التحتية، ومتابعته لحركة الملاحة بقناة السويس، والفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأعرب عن تطلعه لدعم مصر لمشروعات البنية التحتية وعملية التطور التي تتم في أذربيجان.

واختتم رئيس الوزراء الأذربيجاني اللقاء بأنه يتطلع لمزيد من التعاون، وسيتابع التقارير الخاصة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة، وخاصة الاستثمارات في البنية التحتية، والسياحة.

وأكد رئيس الوزراء الأذربيجاني، أنه حان الوقت أن يتم اغتنام العلاقات السياسية القوية بين البلدين لتنعكس في التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات بين البلدين؛ كما أثنى على نتائج اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال المشترك الذي تم تنظيمه في إطار فعالياتها.