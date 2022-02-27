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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إدارة الجوالة بجامعة حلوان تنظم الدورة الرسمية للمعلومات العامة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

اختتمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجمعية المرشدات بالقاهرة، فعاليات الدورة الرسمية للمعلومات العامة.

اقيمت الدورة تحت رعاية  الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان،  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشهدت الدورة تدريب ٤٠ قائدة من عشائر كليات جامعة حلوان، وشمل برنامج الدورة تنمية المهارات القيادية لقائدات عشائر كليات جامعة حلوان والتدريب الإرشادى و التعرف على تاريخ الحركه الإرشادية والاهداف والمبادئ الإرشادية للحركة والاسعافات الاولية والتعرف على طرق البحث العلمى وحل المشكلات واعداد الأبحاث الثقافية و التقارير الإرشادية وتقاليد الحركه الإرشادية.

وأشرف على الدورة، هشام رفعت امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وراشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، طارق اسماعيل مدير إدارة الجوالة و الخدمة العامة، حنان هريدى رئيسه جمعية مرشدات القاهرة ومارينا طارق مفوض التدريب بجمعية مرشدات القاهرة ونسرين زكريا قائدة الدورة والطالب علي السيد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان.

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