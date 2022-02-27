رسميا.. ليدز يعلن إقالة مارسيلو بيلسا

أعلن نادي ليدز يونايتد إقالة مارسيلو بيلسا المدير الفني للفريق، بسبب سوء النتائج في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال نادي ليدز في بيان رسمي، إنه تم إقالة مارسيلو بيلسا من تدريب الفريق، بعد أكثر من 3 سنوات ونصف قضاها المدير الفني الأرجنتيني مع الفريق.

وكان فريق ليدز يونايتد سقط أمام مضيفه توتنهام أمس السبت، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ايلاند رود، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وافتتح مات دوهيرتي، التسجيل مبكرا لفريق توتنهام في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، ثم عاد ديان كولوسيفسكي لتسجيل هدف السبيرز الثاني بـ 5 دقائق فقط.

وعزز هاري كين تقدم توتنهام على ليدز يونايتد، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 27 من زمن اللقاء.

واختتم الكوري الجنوبي هيونج مين سون أهداف السبيرز بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة.

ورفع فريق توتنهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 23 في المركز الـ 15.