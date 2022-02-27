ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة.. طالبة في الصعيد تبتكر علاجًا لسرطان الثدي|فيديو

عكفت منذ صغرها على الكتب والمواد العلمية تدرس وتبحث في مكنون مرض سرطان الثدي وماهيته، فقد تساءل عقلها السابق لسنها عن مسببات هذا المرض القاتل وأفضل الطرق المبتكرة لعلاجه والقضاء عليه نهائيًا.

منذ دراستها للسرطان في الصف الثالث الابتدائي وحتى سن الـ19 عامًا، وجهت «ياسمين ضياء سيد شندي» ابنة محافظة المنيا أفكارها كأسهم من الإشعاع اخترقت دفاعات المرض الخبيث، ومكنتها من فهم طريقة اختراقه للخلايا من خلال 3 فيروسات هامة تصيب البشر.

واستطاعت طالبة الثانوية العامة رغم صغر سنها ابتكار جهاز على شكل حمالة صدر بإمكانه القضاء على سرطان الثدي نهائيًا عن طريق تحجيمه وإحاطته بذرات "نانو الذهب" التي تعمل على حماية الخلايا السليمة وتوجيه إشعاع الجهاز على الخلايا السرطانية التالفة لتفجيرها.

طريقة عمل الجهاز

يعمل الجهاز على مرحلتين، الأولى: تشخيص المرض في مراحله الأولى وتحديد مكان الورم، حجمه، شكله واستبيان نوعه (حميدًا أو خبيثًا).

ثم ينتقل الجهاز إلى المرحلة الثانية والأهم حيث يعمل على علاج المرض من خلال حقن الثدي بـ نانو الذهب بالإضافة إلى مواد بسيطة لها القدرة على تحصين الخلايا السليمة ضد الخلايا السرطانية.

ترتدي المريضة الجهاز المبتكر على شكل حمالة صدر ليسهل عملية العلاج، وبعد وضع دهان موضعي، يتم تسليط الأشعة الموجودة في الجهاز على المكان الذي تم حقنه بنانو الذهب.

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يتناسب الإشعاع طرديا مع نانو الذهب فبالتالي ترتفع درجة الحرارة حتى يتم تفجير الخلايا السرطانية والقضاء عليها من جذورها، وكذلك تحصين الخلايا السليمة من عدم اصطدام الأشعة بها والإصابة بالسرطان.

على شكل حمالة صدر.. شاهد طالبة ثانوية تبتكر جهازًا للقضاء على سرطان الثدي نهائيًا (معجزة علمية) Posted by ‎صدى البلد‎ on Sunday, December 12, 2021

وثقت «ياسمين شندي» ابتكارها الفريد من نوعه والذي يعد طفرة بحثية وعلمية قوية في تشخيص وعلاج مرض السرطان، بأكاديمية البحث العلمي ، لتحصل على براءة اختراع تمكنها من تطوير الجهاز وتوسيع أبحاثها وتجاربها على مستوى الجمهورية.

تكريم ضمن أفضل 100 شخصية عربية

وقد نالت شندي أمس وسام الإبداع كواحدة من ضمن أفضل 100 شخصية عربية مؤثرة خلال مهرجان هرم الإبداع الدولي السنوي في موسمه الخامس.





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