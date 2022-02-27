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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

للحد من الزحام.. اقتراح برلماني لاعتماد نظام "السير التناوبي" للسيارات

الازدحام المرورى
الازدحام المرورى

تقدمت روان لاشين، عضو مجلس النواب ، اليوم الأحد، بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والتنمية المحلية والبيئة، لدراسة مقترح بتخصيص أوقات لسير السيارات ذات الأرقام الفردية وأخرى للسيارات ذات الأرقام الزوجية.

وأوضحت روان لاشين، في المذكرة الإيضاحية للمقترح، أن ملف الازدحام المروري في شوارع القاهرة الكبرى، واحدًا من الملفات التي تشغلها  وتوليها اهتمام كبير كما يتداخل هذا الملف الهام مع ملف لا يقل أهمية عنه وهو الحفاظ على البيئة من التلوث والمتمثل في عوادم السيارات.

وقالت "لاشين"، إنه على مدار سنوات نبحث على الكثير من الحلول لوضع حدًا للتكدس المروري وما تشهده شوارع العاصمة من اختناقات مرورية تتسبب في إحداث شلل مروري قد يصل إلى ساعات، ولاسيما في فترات الذروة وعودة الموظفين من جهات عملهم، وتزداد في مواسم معينة مع بداية العام الدراسي، تعددت الحلول على مدار سنوات، وبقيت المشكلة تتفاقم.

وأوضحت "عضو مجلس النواب"، أنه خلال زيارتها لعدد من دول أوروبا، أتيحت لها الفرصة الوقوف على تجارب الكثير من الدول في التعامل مع مشكلات المرور والتلوث، ومنها تجربة إيرلندا، والتي اعتمدت نظام السير التناوبي للسيارات الملاكي.

وأردفت: يقصد بالسير التناوبي للسيارات، هو "تخصيص أيام معينة في الأسبوع لسير السيارات التي ينتهي الرقم الأخير في لوحاتها برقم (فردي)، وأخرى لسير السيارات التي ينتهي الرقم الأخير في لوحاتها المعدنية برقم (زوجي)، مع استثناء سيارات النقل والأجرة والتاكسي والتابعة لهيئة النقل العام.

وأشارت إلى أن هذا النظام حال تطبيقه من شأنه أن يساهم في القضاء على التكدس المرورى بشوارع العاصمة، والحد من الانبعاثات ومكافحة التلوث، وتوفير استهلاك المواد البترولية، لافتة إلى إخضاع التجربة حال تطبيقها في مصر للتقييم والمراجعة للوقوف على جدواها.

اقتراح برغبة رئيس الوزراء الأرقام الفردية السيارات الازدحام المرورى

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