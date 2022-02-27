النائب سعيد ضيف الله: قانون المالية الموحد يواكب الجمهورية الجديدة

أشاد النائب الوفدي سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ ، بمجهودات اللجنة المالية والاقتصادية في مناقشات قانون المالية الموحد ، موجها كل الشكر والتقدير للجنة على مناقشة هذا القانون الذي يواكب الدولة والجمهورية الجديدة واتقدم بكل الشكر والتحية.

وأضاف ضيف الله ، أن هناك بعض التحفظات في المواد سوف تناقش حينها.

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، مبدئيا على مشروع قانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون التأمين الموحد.

واستعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون “بإصدار قانون التأمين الموحد”.