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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط سيدة تتاجر فى المخدرات بالقليوبية

مخدرات
مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قيام (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة أول بنها) بالاتجار فـى المواد المخدرة مُتخذة من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطها الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها بمسكنها.. وبحوزتها  ( 3,5 كيلو جرام لمخدر الشادو – كمية من المواد المخدرة "بودر، هيروين ، أقراص مُخدرة"- فرد محلى – مبلغ مالى- هاتف محمول ).

بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطها والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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