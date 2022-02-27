عاجل
مع افتتاح معرض الزهور.. نصائح للحفاظ على الورد بعد شرائه البحث العلمي بحلوان يكشف عن 9 خدمات لدعم الباحثين وتنمية مهاراتهم رئيس الاتحاد للعربى للاسمدة: ملتقى الاسمدة هذا العام يركز على "مستقبل طاقة العالم القادم" بعد نجاح التجربة.. التعليم العالي: الكليات ملتزمة باستبدال الكتاب الإلكتروني بالورقي نشرة أخبار العالم.. أوكرانيا تفتح باب التطوع للأجانب من أجل القتال.. الاتحاد الدولي للجودو يعاقب بوتين.. وكييف تتقدم بشكوى ضد روسيا أمام العدل الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"جامعة الإسكندرية": الإلتزام بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني

اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية

أكد مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، على التزام كليات ومعاهد الجامعة بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، حيث تستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعاً.

 

وتبدأ إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على أهمية انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والجهاز الإداري، لضمان حُسن سير العملية التعليمية.

 

أقرأ أيضًا:

انتهى موسم الانتخابات..رياح التغيير تهب على أندية الإسكندرية باستثناء الإتحاد (شاهد)

 

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية على ضرورة توافق الخطط البحثية والعلمية بجميع كليات الجامعة مع خطط التنمية الخاصة بالدولة، وخدمة المجتمع المحلي والمشروعات القومية بما يدعم ربط منظومة البحث العلمي بصياغة حلول علمية تخدم قضايا التنمية، وتواجه التحديات المختلفة للمجتمع المصري في كافة المجالات، وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إمكانية تمويل الخطط البحثية المُقدمة من الجامعات، من خلال صندوق دعم العلوم والتنمية.

 

كما أعلن رئيس الجامعة عن عودة العمل بمستشفى طلبة الجامعة يعد التجديدات التي تمت بها تدريجياً لعلاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين وذلك بعد انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى استمرار تقديم الخدمة الطبية من خلال العيادة الشاملة، والمستشفيات الجامعية الاخرى للحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات أو رعاية طبية متخصصة.

 

وأكد رئيس الجامعة على عمداء الكليات سرعة إعداد حصر بالطلاب الموهوبين فى المجالات العلمية والتكنولوجية والرياضية والثقافية والفنية وغيرها استعداداً لزيارة لجنة صندوق اكتشاف الموهوبين خلال الفترة القادمة، وتوفير الآليات اللازمة لدعمهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز آليات رعاية الطلاب النوابغ والموهوبين، لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الإسهام المُبتكر في استكمال مسيرة التنمية المُستدامة للدولة.

 

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة تفعيل زيارات الطلاب للمشروعات القومية بالمحافظات المختلفة، لتكون بشكل دورى، بهدف تعريف الطلاب بما تقوم به الدولة من انجازات غير مسبوقة، ومطالعة التطور العظيم الذى تشهده مصر من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية الكبرى، بالتمويل الذاتى، بما يعزز روح الانتماء لديهم، وتنمية قيم الانتماء والوطنية لديهم، وتعزيز رغبتهم فى المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تساهم بشكل كبير فى توعية جيل كامل من الشباب بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل التطوير والنهوض بالمجتمع.

 

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة تطوير مكتبات الكليات من حيث شكلها وخدماتها وطبيعة المعلومات التى تقدمها للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، ومد فترة العمل بها لفترات مسائية، وجعلها عامل جذب للطلاب، من خلال استخدام الأنظمة الآلية المتكاملة وشبكة الأنترنت وتقديم خدمات بحثية ومعلوماتية متطورة تيسر على الطلاب والباحثين الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر.

الاسكندرية البحث العلمي فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية المشروعات القومية جامعة الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

سفارتنا بكييف: أوكرانيا سمحت للمصريين بمغادرة نقاط الحدود مع الدول المجاورة

نقل 100 ألف موظف حكومي للعاصمة الإدارية بعد 3 سنوات

اشتعال الحرب.. مدن أوكرانيا تدعو سكانها إلى الاحتماء بالملاجئ على الفور

القضاء الإداري يحيل دعوى أرملة الإعلامي وائل الابراشي لشطب عضوية طبيب للمفوضين

رئيس الوفد الروسي: أوكرانيا وافقت على المفاوضات.. ونتوجه إلى الاجتماع

المهن التمثيلية تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري

بوتين يخرج عن صمته.. أوكرانيا تتقدم بشكوى ضد روسيا أمام العدل الدولية

ترشيحاتنا

متى تكون ليلة الإسراء والمعراج 2022 ؟ .. الوقت الشرعي وأفضل أعماله

الرئيس الروسي يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى

البورصة تربح 15.2 مليار جنيه بختام تعاملات الأحد 27 فبراير

النشرة الدينية.. حكم صيام الإسراء والمعراج.. ماذا رأى رسول الله في رحلته إلى الأقصى؟.. وكيف يقتنع العقل بالمعجزة؟

شركة مياه مطروح: تسرب من إحدى اسطوانات الكلور وراء إصابة 40 مواطنا باختناق

بعد ارتفاع مستويات الإشعاع.. اجتماع طارئ لوكالة الطاقة الذرية بشأن أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة.. طالبة في الصعيد تبتكر علاجًا لسرطان الثدي|فيديو

شاهد... الحزن يخيم على عمر خيرت أثناء توديع جالا فهمي زوجته السابقة

السم في العسل.. TikTok سلاح روسيا المضلل في الحرب على أوكرانيا

شاهد.. أوروبا كلها تنزل إلى الشوارع ضد موسكو.. و رسالة خاصة لزعيم روسيا

فيديو

وداعًا نجمة التسعينيات.. تعرف على سبب وفاة جالا فهمي |فيديوجراف

عملت مشاكل كتير وكنت عايز أطلع ضابط شرطة.. تصريحات الفنان أحمد زاهر

تدمير 14 طائرة و102 دبابة.. أوكرانيا تعلن حصيلة صدّها للغزو الروسي

سمير صبري أحدثهم.. فنانون دعمهم الرئيس السيسي في أزماتهم الصحية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ