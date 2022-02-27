"جامعة الإسكندرية": الإلتزام بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني

أكد مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، على التزام كليات ومعاهد الجامعة بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، حيث تستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعاً.

وتبدأ إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على أهمية انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والجهاز الإداري، لضمان حُسن سير العملية التعليمية.

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وأكد رئيس جامعة الإسكندرية على ضرورة توافق الخطط البحثية والعلمية بجميع كليات الجامعة مع خطط التنمية الخاصة بالدولة، وخدمة المجتمع المحلي والمشروعات القومية بما يدعم ربط منظومة البحث العلمي بصياغة حلول علمية تخدم قضايا التنمية، وتواجه التحديات المختلفة للمجتمع المصري في كافة المجالات، وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إمكانية تمويل الخطط البحثية المُقدمة من الجامعات، من خلال صندوق دعم العلوم والتنمية.

كما أعلن رئيس الجامعة عن عودة العمل بمستشفى طلبة الجامعة يعد التجديدات التي تمت بها تدريجياً لعلاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين وذلك بعد انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى استمرار تقديم الخدمة الطبية من خلال العيادة الشاملة، والمستشفيات الجامعية الاخرى للحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات أو رعاية طبية متخصصة.

وأكد رئيس الجامعة على عمداء الكليات سرعة إعداد حصر بالطلاب الموهوبين فى المجالات العلمية والتكنولوجية والرياضية والثقافية والفنية وغيرها استعداداً لزيارة لجنة صندوق اكتشاف الموهوبين خلال الفترة القادمة، وتوفير الآليات اللازمة لدعمهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز آليات رعاية الطلاب النوابغ والموهوبين، لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الإسهام المُبتكر في استكمال مسيرة التنمية المُستدامة للدولة.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة تفعيل زيارات الطلاب للمشروعات القومية بالمحافظات المختلفة، لتكون بشكل دورى، بهدف تعريف الطلاب بما تقوم به الدولة من انجازات غير مسبوقة، ومطالعة التطور العظيم الذى تشهده مصر من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية الكبرى، بالتمويل الذاتى، بما يعزز روح الانتماء لديهم، وتنمية قيم الانتماء والوطنية لديهم، وتعزيز رغبتهم فى المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تساهم بشكل كبير فى توعية جيل كامل من الشباب بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل التطوير والنهوض بالمجتمع.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة تطوير مكتبات الكليات من حيث شكلها وخدماتها وطبيعة المعلومات التى تقدمها للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، ومد فترة العمل بها لفترات مسائية، وجعلها عامل جذب للطلاب، من خلال استخدام الأنظمة الآلية المتكاملة وشبكة الأنترنت وتقديم خدمات بحثية ومعلوماتية متطورة تيسر على الطلاب والباحثين الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر.