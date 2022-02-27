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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق منافسات كأس العالم لرماية البندقية والمسدس بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.. اليوم

صدى البلد

تنطلق منافسات بندقية هواء رجال وسيدات و مسدس هواء رجال  وسيدات ضمن منافسات بطولة كأس العالم لرماية  البندقية والمسدس التي تستضيفها مصر بميدان الرماية الجديد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

 

تقام البطولة خلال الفترة من ٢٧ فبراير وحتى ٨ مارس المقبل، تحت إشراف الاتحاد المصرى للرماية برئاسة حازم حسنى ورعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتشهد البطولة مشاركة واسعة من مختلف دول العالم حيث يشارك بها ٦٥ دولة.

 

أكد وزير الشباب والرياضة تضافر الجهود لإخراج البطولة فى أفضل صورة استكمالاً لسلسة النجاحات التى تحققها الدولة المصرية فى استضافة كبرى الأحداث والبطولات الدولية بفضل ما تتمتع به من مقومات وبنية تحتية رياضية مُقامة وفق المعايير الدولية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرباً عن تمنياته بتحقيق النجاح على كافة الأصعدة الإدارية والفنية واللوجستية للبطولة.

 

كما تمنى وزير الرياضة التوفيق للاعبى المنتخب المصرى المشارك فى البطولة، وتحقيق انجازات جديدة فى مختلف المنافسات للتأكيد على تطور رياضة الرماية المصرية.

 

فيما أوضح حازم حسنى أن البطولة هذا العام تضم عددا كبيراً من الرماة والراميات من مختلف الدول، مشيراً أن مصر لديها الآن واحد من أفضل ميادين الرماية حول العالم في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، ذلك بخلاف أفضل الفنادق لاستضافة الوفود مع توفير التأمين وسبل النقل والراحة لكافة ضيوف أرض الكنانة.

 

أضاف رئيس اتحاد الرماية أن البطولة ستشهد منافسة قوية من الرماة المشاركين، وسيشارك بها عدد كبير من الرماة المصريين للاستفادة من الاحتكاك مع مختلف المدارس، لمضاعفة خبراتهم وتنمية مهاراتهم.

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