بمساحة 115 ألف متر.. 4 ملاعب جديدة تعزز البنية التحتية لنادي أبوظبي للكريكيت

حققت النسخة الافتتاحية من بطولة كأس أبوظبي" T20" المجتمعية للكريكيت، التي نظمها نادي أبوظبي للكريكيت بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي نجاحات كبيرة حافلة بالإثارة والتنافس الكبير وسط مشاركة 28 فريقا.

ويحرص مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للكريكيت من خلال هذه البطولة لمواصلة خطط نشر اللعبة بين مختلف فئات المجتمع واستقطاب نخبة من اللاعبين المميزين لصفوف المنتخب الوطني الإماراتي، كجزء من استراتيجيتهما لتطوير هذه الرياضة في الإمارات وفي إطار عملية إعادة هيكلة الكريكيت محليا، التي تم إطلاقها نهاية عام 2021 في أبوظبي.

من جانبه قال عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي: "سعداء بمشاهدة الكريكيت المجتمعي يحتل مكانة متقدمة في أبوظبي، والخطوة القادمة لتطوير هذه الرياضة من خلال تجسيد التفاعل المجتمعي في كافة منافساتها، ولتحقيق ذلك التزم مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للكريكيت بإنشاء أربعة ملاعب بيضاوية الشكل مخصصة لأفراد المجتمع".

وأضاف أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي: "يهدف التطوير الاستراتيجي لبنية تحتية رياضية عالمية المستوى في أبوظبي إلى تقديم أفضل عروض الكريكيت في العالم للاعبين الناشئين وأفراد المجتمع بشكل عامّ، ونحن سعداء لأن مسار تطوير لعبة الكريكيت المجتمعي واللاعبين الصغار و حتى برامج نادي أبوظبي تسير وفق الخطة المرسومة وبلغت أشواط متقدمة نحو الهدف المنشود".

من جهته يأمل مات بوتشر الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكيت أن يسهم نجاح هذه البطولة في تقديم المزيد من فرص التطوير لرياضة الكريكيت في دولة الإمارات العربية المتحدة على كافّة المستويات.

وقال بوتشر: تعتمد رؤيتنا الاستراتيجية التطويرية لعام 2022 على تحسين قدرتنا على استضافة بطولات تنافسية للناشئين والكبار باستمرار في نادي أبوظبي للكريكيت، واستضافة المزيد من البطولات الدولية، ويعد التزام مجلس أبوظبي الرياضي الأخير المتعلق بالبنية التحتية هو المفتاح لهذه الرؤية، حيث يتيح لنا الآن العمل في وقت واحد على ملاعب الكريكيت من الدرجة الأولى.

يذكر أن بطولة كأس أبوظبي للمجتمع T20 أطلقت الرؤية الاستراتيجية الجديدة لنادي أبوظبي للكريكيت في أبوظبي وسلطت الضوء على الالتزام بهذه الرياضة على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى إطلاق البطولة الرئيسية الجديدة، كشف مجلس أبوظبي الرياضي أيضًا عن إطلاق أربعة ملاعب جديدة بيضاوية الشكل تم تصميمها خصيصا للاستخدام المجتمعي في أبوظبي وزيادة المساحة المخصصة للكريكيت إلى 115,250 ألف متر مربع.



