خبيرة تغذية: عشب طبيعي يرفع معدلات الحرق داخل الجسم بسرعة كبيرة

قالت دعاء سهيل خبيرة التغذية، إن هناك فروقا فى التعامل مع الفئات العمرية ومواعيد تناول الوجبات الغذائية بما يخص إنقاص الوزن والتخسيس، لافتة إلى أن الإناث فى فترة الـ الثلاثينيات إلى الأربعينات تفقد القدرة على 500 سعرة حرارية، وتحتاج إلى مواد ترفع معدلات الحرق داخل الجسم.

وأضافت دعاء سهيل، خلال استضافتها ببرنامج “طبيب البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن عشب التوت البرى أعلى أنواع الحوارق ويسرع عمليات حرق الدهون بصورة كبيرة خاص لمن يعانون من السمنة.

وأشارت دعاء سهيل، إلى أن السبب الرئيسى فى الابتعاد عن تناول الوجبات ليلا أن ماكينات الحرق تنشط نهارا وبخلاف ذلك تضاعف معدلات السمنة ، منوهة أن السمنة ليست بالوراثة ولكنها تحدث أكثر بالسلوك وأن تحديات الأكل من الأشياء التي تساعد على السمنة وزيادة الوزن حيث إنها تقوم بالضغط على المعدة وبالتالي تكبرها.

وحذرت دعاء سهيل، استشاري التغذية من تناول الوجبات السريعة نظرا لاحتوائها على سعرات حرارية كبيرة والتى تشمل البطاطس المقلية ، المياه الغازية وهي تسبب السمنة خاصة مع صعوبة حرقها في حالة تناولها فى ساعات متأخرة من الليل.