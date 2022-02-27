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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لـ متهم والمشدد لـ 7 آخرين في قضية تجمهر المطرية

مطرقة
مطرقة

قضت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بحكمها على 10 متهمين في القضية رقم 20226 لسنة 2016 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 7381 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بأحداث تجمهر المطرية.

وعاقبت المحكمة متهم بالسجن المؤبد عما أُسند إليه، وبالسجن المشدد 15 عاما لـ 5 متهمين.

كما عاقبت المحكمة متهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقضت بإنقضاء الدعوى الجنائية قبل متهمين لوفاتهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية شنودة فوزي.

ووجهت النيابة العام للمتهمين تهم التجمهر والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حاملين للأسلحة النارية والذخائر علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت لهم تهمة قتل إثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية " فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.

وشرعوا في قتل ثلاثة مواطنين آخرين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية " فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية على النحو المبين بالتحقيقات.

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