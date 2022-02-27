الأهلي يقترب من إقالة أبو زينة بسبب أزمات الطائرة

قررت إدارة النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، اتخاذ عدد من القرارات الخاصة بفرق النادي الرياضية بعد نشوب عدد من الأزمات خلال الساعات الماضية.



واستقرت إدارة النشاط الرياضي - حسب مصادر - على إقالة خالد أبو زينة إداري فريق كرة الطائرة للرجال، بعد أن تسبب في عدد من الأزمات داخل الفريق خاصة بين الجهاز الفني واللاعبين، وبعد تلقى العديد من الشكاوى من تصرفاته بالفترة الماضية.



وتدرس إدارة النشاط الرياضي، إجراء تعديلات في الجهاز الفني لفريق كرة اليد للرجال بعد التفريط في الفوز على الزمالك في بطولة الدوري، كما يجري التحقيق في بعض الأخبار المغلوطة التي انتشرت حول فريق كرة السلة.