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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملوك الهاتريك.. عبد الرزاق حمد الله يعادل إنجاز السومة في الدوري السعودي

عبد الرزاق حمد الله
عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد

عادل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب فريق الاتحاد، إنجاز عمر السومة مهاجم الأهلي في مسابقة الدوري السعودي.

 

وسجل عبد الرزاق حمد الله، 3 أهداف “هاتريك” في فوز الاتحاد على الأهلي 4-3، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، على استاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري السعودي المحترفين.

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وأصبح عبد الرزاق حمد الله أكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك في تاريخ مسابقة الدوري السعودي بالتساوي مع عمر السومة بـ ( 8 هاتريك) لكل لاعب.

 

أهداف مباراة الاتحاد والأهلي:

افتتح عبد الرزاق حمد الله التسجيل لـ الاتحاد في الدقيقة السابعة، أعقبه بهدف ثان في الدقيقة 21.

وسجل البرازيلي رومارينيو ثالث أهداف الاتحاد في الدقيقة 41، فيما سجل كارلوس إدواردو هدفًا للأهلي في الدقيقة 47، ينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف.

وأحرز عبد الباسط هندي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 49، فيما أدرك محمد المجحد التعادل لفريقه في الدقيقة 73.

وعاد حمد الله ليسجل الهدف الثالث له والرابع للاتحاد في الدقيقة 91 من ركلة جزاء، مهديًا فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة 51 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة في المركز العاشر.

وحضر المحترف المصري أحمد حجازي لاعب الاتحاد، المباراة من مدرجات الملعب نظرًا لإصابته.

 

الاتحاد السومة الأهلى الدوري السعودي عبد الرزاق حمد الله

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