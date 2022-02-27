سيلفي الطائرة.. أحدث ظهور لـ أحمد حسن

شارك أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، صورا جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر أحمد حسن من داخل الطائرة في صورة سيلفي، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

جدير بالذكر أنه شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، فيديو رفقة ابنته على أنغام أغنية وردة “لولا الملامة” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق أحمد حسن: “بما ان النهاردة يوم مميز 22-2-22”.

من جانب آخر، أعلن أحمد حسن، أن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لن يقدم استقالته من تدريب الزمالك حتى إذا خسر الفريق من الوداد المغربي.

كارتيرون متمسك بالزمالك

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “خاص.. كارتيرون لن يقدم استقالته من تدريب الزمالك حتى إذا خسر الفريق من الوداد المغربي ومتمسك بالبقاء مع الفريق لنهاية عقده حتى 2024”. .