بالقوة الضاربة.. تعرف على تشكيل بيراميدز لمواجهة الصفاقسي في الكونفدرالية

أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة الصفاقسي التونسي المحدد لها السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - عمر جابر - أسامة جلال - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - إبراهيم توريه - حسين السيد

وخرج من القائمة لرؤية فنية، لاعب الوسط الشاب محمود صابر، والمهاجم محمود الجباس.