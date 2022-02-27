كريم صبري: تحويل المسار عملية قوية في إنقاص الوزن

عرضت الإعلامية منال سلامة، في برنامجها " حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرا عن عمليات إنقاص الوزن للدكتور الدكتور كريم صبري، استشارى جراحة السمنة والمناظير بطب عين شمس.

وخلال الفقرة، قال كريم صبري، إن عملية تحويل المسار المصغر تعالج الدهون المتراكمة على الكبد بصورة مرضية، ونسبة الكوليسترول في الدم، وتضبط الضغط، مشيرا إلى أن تحويل المسار عملية قوية في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة.

وتابع الدكتور كريم صبري، استشارى جراحة السمنة والمناظير بطب عين شمس، أن عملية تحويل مسار المعدة المصغر تهدف إلى إنقاص الوزن وعلاج السكر والأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة المرضية، مشيرا إلى أن تحويل المسار تعتبر عملية موفقة لمن يعاني من السمنة المفرطة والسكر، خاصة أنها تقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبة 70%.

وأضاف الدكتور الدكتور كريم صبري، استشارى جراحة السمنة والمناظير بطب عين شمس، أن عملية تحويل المسار تعمل على تنشيط البنكرياس بصورة كبيرة، وتعيد الاتزان الهرموني إلى الجهاز الهضمي، و تجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، والإقامة أقل من 12 ساعة، وهناك إمكانية للعودة إلى النشاط بعد يوم من إجراء العملية.

ولفت استشاري جراحة السمنة والمناظير بطب عين شمس، إلى أن جراحات السمنة ما بين تكميم المعدة وتحويل المسار تعتبر من العمليات آمنة، خاصة إذا أجريت في مراكز متخصصة مجهزة على أعلى مستوى.

وكشف الدكتور الدكتور كريم صبري، استشارى جراحة السمنة والمناظير بطب عين شمس، أن تحويل المسار عملية قوية في انقاص الوزن، وتعالج السكر وتدهن الكبد ومشاكل التنفس أثناء النوم، وكافة الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة، أن تحويل المسار عملية بسيطة، وتجرى من خلال فترة صغيرة للغاية، مشيرًا إلى أن العملية مفيد جدًا لإنقاص الوزن ، وعلاج الأمراض المصاحبة لمرض السمنة .