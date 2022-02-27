البيئة: نسعى لتسليح شبابنا لمواجهة التغيرات المناخية.. فيديو

كشفت سماح صالح، مدير وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، تفاصيل إطلاق مبادرة رواد المناخ لدعم قدرات شباب الجامعات، بين وزارتي البيئة والتعليم العالي.

وقالت سماح صالح، خلال مداخة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي": "الشباب هو الأساس في المبادرة والتي تأتي في إطار استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ".



وأضافت: "نعمل من أجل المستقبل، لذلك من الطبيعي اهتمام الدولة بتوعية الجيل الحالي من الشباب بقضايا المناخ لأنه هو الذي سيوجه تلك المشكلات المتعلقة بالتغير المناخي، ولابد أن تكون لديه العلوم والآليات والتكنولوجيا وكافة البدائل التي تمكنه من مواجهة مشكلات التغير المناخي".

وأشارت إلى أن التغيرات المناخية تتعلق بكافة المجالات والتخصصات التي من الممكن أن يعمل بها شباب الجيل الحالي، سواء مجالات الطب والهندسة، معقبة: "هناك تقاطع بين تغير المناخ، والتغيرات السريعة التي تحدث في هذه المجالات".

واستطردت سماح صالح، مدير وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة: "نسعى لتسليح شبابنا بالعلم لمواجهة التغيرات المناخية، ونستعد لريادة مصرية في مجال التغير المناخي في أفريقيا والشرق الأوسط".

وأوضحت: "المبادرة تهدف إلى تدريب شامل لتقاطع كل المفاهيم التي تخص تغير المناخ مع كل مجالات الحياة، وتشمل شباب الجامعات من كافة التخصصات، وسيكون بداية وضع الشباب على الطريق لدراسة علوم تغير المناخ".

وأكملت أن المبادة نستهدف الشباب من سن 18 إلى 35 عاما، ولم نحدد تخصصات بعينها، لأن المبادة تتعلق بكافة المجالات.